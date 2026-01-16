Πέθανε ο Βραζιλιάνος «Ποπάι» σε ηλικία 55 ετών - «Φούσκωνε» τα μπράτσα του με ενέσεις ορυκτέλαιου

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 55 ετών εξαιτίας επιπλοκών υγείας άφησε ο bodybuilder από τη Βραζιλία, Arlindo de Souza, που είχε γίνει γνωστός για τα υπερφυσικά μπράτσα του, για τη δημιουργία των οποίων χρησιμοποιούσε επικίνδυνες μεθόδους.

Ο Arlindo de Souza, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός για την έγχυση ορυκτελαίου στα χέρια του για να δημιουργήσει τους ογκώδεις μύες του, πέθανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 στην πόλη Ρεσίφε της Βραζιλίας, σύμφωνα με την Globo.



Ο de Souza, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ο «Βραζιλιάνος Ποπάι» λόγω της ογκώδους σωματικής του διάπλασης, κατέληξε μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, οι οποίες τον οδήγησαν στο νοσοκομείο από τον Δεκέμβριο.



Ωστόσο, ακόμη δεν εκδοθεί επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που να αναφέρει την αιτία θανάτου του.



Ένα από τα νεφρά του Arlindo de Souza έπαψε να λειτουργεί πριν το δεύτερο παρουσιάσει βλάβη γύρω στα Χριστούγεννα, δήλωσε ο ανιψιός του Denis Gomes de Luna στο βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά συσσωρεύτηκε υγρό στους πνεύμονές του και υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν καν οι γιατροί προλάβουν να προχωρήσουν σε αιμοκάθαρση, μια σωτήρια θεραπεία για τη νεφρική ανεπάρκεια.



Ποιος ήταν ο «Βραζιλιάνος Ποπάι»

Ο αρσιβαρίστας και bodybuilder απέκτησε φήμη για τα υπερμεγέθη μπράτσα του, τα οποία έγιναν πρωτοσέλιδο όταν οι δικέφαλοι του έφτασαν τα 73,7 εκατοστά.



Ο Arlindo de Souza φέρεται να χρησιμοποιούσε ενέσεις ορυκτελαίου για να φουσκώσει τους μύες του, εγχύοντας το μείγμα για να αυξήσει το μέγεθος των χεριών του.



Οι γιατροί πάντως προειδοποίησαν έντονα κατά της συγκεκριμένης τεχνικής, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία.



Πριν από περίπου 10 χρόνια, ο de Souza αποκάλυψε ότι είχε χάσει έναν φίλο του, ο οποίος είχε επίσης χρησιμοποιήσει τις ίδιες επικίνδυνες μεθόδους.



«Συγκλονίστηκα από τον θάνατό του», είχε πει τότε στην εφημερίδα The Sun.



«Το πήρε, το πήρα, αλλά ξεπέρασε τα όρια. Δεν συμβουλεύω κανέναν να πάρει αυτό το λάδι».



«Έχω σταματήσει να το παίρνω, όπως και άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η θέληση να ξαναρχίσω. Αλλά καταφέρνω να ελέγχω τον εαυτό μου, μέχρι σήμερα».



Ο Arlindo de Souza έμαθε για πρώτη φορά τη μέθοδο από έναν γνωστό του στο γυμναστήριο, ο οποίος του πρόσφερε το μείγμα. Τελικά σταμάτησε να κάνει τις ενέσεις και αντ' αυτού αφοσιώθηκε στο να προειδοποιεί τους νεότερους αθλητές για τους κινδύνους τους.



Έγινε διάσημος τη δεκαετία του 2000, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές για να επιδείξει τη σωματική του διάπλαση που θυμίζει Ποπάι.



Είχε αρχίσει να γυμνάζεται στην εφηβεία μαζί με τον αδελφό του, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ληστείας, ανέφεραν οι συγγενείς του.



Arlindo de Souza, conhecido como Popeye Brasileiro, m0rr3u aos 55 anos no Recife. Famoso no início dos anos 2000 por exibir braços volumosos após injetar óleo mineral, ele participou de diversos programas de TV. Segundo familiares, a m0rt3 ocorreu por complicações causadas por… pic.twitter.com/fYZhnqNXuE — Régis Andrade (@regisandrade32) January 15, 2026

«Αφού έχασε τον αδερφό του, άρχισε να επικεντρώνεται περισσότερο στη γυμναστική, ενώθηκε με μερικούς ανθρώπους από τη γειτονιά του και άρχισε να κάνει ενέσεις μέχρι που έφτασε σε αυτή την εμφάνιση. Στη συνέχεια συμμετείχε σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα και απέκτησε κάποια φήμη», είπε ο ανιψιός του σε συνέντευξή του στην Globo.



Ο Arlindo de Souza ήταν άγαμος και δεν είχε παιδιά κατά τη στιγμή του θανάτου του. Λέγεται ότι ζούσε με τη μητέρα του, η οποία «ακόμα δεν γνωρίζει για τον θάνατό του επειδή είναι πολύ ηλικιωμένη και κατάκοιτη».