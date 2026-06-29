«Πήδα σε παρακαλώ, θα καείς»-Ο διανομέας περιγράφει στον FLASH τη διάσωση της 75χρονης στην Καλλιθέα

Συγκλονίζει η περιγραφή του 30χρονου διανομέα Ιάκωβου Στενού στο Flash.gr, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξε να βοηθήσει στη διάσωση της 75χρονης γυναίκαςπου κινδύνευσε να καεί ζωντανή, όταν το μεσημέρι της Κυριακής, ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της, στην Καλλιθέα.



Ο νεαρός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τη σώσει, καθώς υπέστη κάκωση πρώτου βαθμού στο πόδι. Το τραύμα προκλήθηκε τόσο από τις συνεχείς κλωτσιές που έδινε στην πόρτα του διαμερίσματος για να την σπάσει ώστε να απεγκλωβιστεί η ηλικιωμένη, όσο και από τη σφοδρή πρόσκρουση όταν η γυναίκα πήδηξε από τον υπερυψωμένο πρώτο όροφο, πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους που περίμεναν από κάτω για να την πιάσουν.

@flashgrofficial Συγκλονίζει η περιγραφή του 30χρονου διανομέα Ιάκωβου Στενού στο Flash.gr, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξε να βοηθήσει στη διάσωση της 75χρονης γυναίκαςπου κινδύνευσε να καεί ζωντανή, όταν το μεσημέρι της Κυριακής, ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της, στην Καλλιθέα. Ρεπορτάζ: Ελένη Καραθάνου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr





Όπως εξηγεί, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά περνούσε τυχαία από το σημείο. Είδε έναν αστυνομικό να τρέχει προς το φλεγόμενο σπίτι και, χωρίς να το σκεφτεί, τον ακολούθησε. Μαζί με έναν ακόμη περαστικό προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, όμως η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί στο εσωτερικό του σπιτιού.

O Iάκωβος Στενός

«Ο αστυνομικός, ένα άλλο παιδί κι εγώ κλωτσούσαμε την πόρτα του διαμερίσματος για να τη σπάσουμε. Όταν τελικά τα καταφέραμε, ήταν ήδη αργά. Οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί παντού και ο μόνος τρόπος για να σωθεί η γυναίκα ήταν η διαφυγή της από το μπαλκόνι», περιγράφει ο 30χρονος στο Flash.gr.

«Έκλαιγε, ούρλιαζε κι έλεγε, δεν πηδάω, φοβάμαι»

Στο σημείο είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να βοηθήσει με κάθε τρόπο αλλά παρά την παρότρυνση των διερχόμενων να πηδήξει η ίδια από το μπαλκόνι, εκείνη αρνούνταν από φόβο.



«Γιαγιά, σε παρακαλώ, πήδα, θα καείς», της φώναζα συνεχώς. Εκείνη έκλαιγε, ούρλιαζε και απαντούσε: «Δεν πηδάω, δεν πηδάω». Το ύψος την τρόμαζε περισσότερο ακόμη και από τις φλόγες που πλησίαζαν.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ο Ιάκωβος Στενός θυμάται πως όλοι όσοι είχαν συγκεντρωθεί κάτω από το μπαλκόνι προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο.

«Της λέγαμε “θα καείς, θα σε πιάσουμε εμείς”. Όλοι φώναζαν να πέσει, όμως εκείνη φοβόταν. Όταν η φωτιά έφτασε σχεδόν δίπλα της, μόλις λίγα εκατοστά από το σώμα της, τότε αποφάσισε να αφήσει τα χέρια της από τα κάγκελα. Έπεσε λες και πίστευε πως εκεί τελείωνε η ζωή της», περιγράφει συγκινημένος.



Την κρίσιμη εκείνη στιγμή, οι άνθρωποι που βρίσκονταν από κάτω, ύψωσαν τα χέρια τους προς τον ουρανό, μετατρέποντάς τα στη μοναδική ελπίδα της ηλικιωμένης γυναίκας.



Μέσα σε λίγα δραματικά λεπτά, άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι ενώθηκαν σε μια συγκλονιστική προσπάθεια αυτοθυσίας. Τα χέρια τους έγιναν η ασπίδα της 75χρονης.