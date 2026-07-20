Πιερία: Ανήλικος πήγε να χωρίσει καυγά και τον μαχαίρωσαν

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Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με το φαινόμενο να έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

Έναν τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε και τα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμώνα Πιερίας, όπου ένας 16χρονος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, το πιθανότερο μαχαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 16χρονος προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε, δε, ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν.

Νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.