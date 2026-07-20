Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό της 15χρονης από ανήλικες - Σκληρές εικόνες

Βίντεο που καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης στο Ηράκλειο βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας το βίαιο περιστατικό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου στην οδό Εφέσου.

Σύμφωνα με το Creta24, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το βίντεο, οι τρεις ανήλικες είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να συναντηθούν, με σκοπό να επιλύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε επεισόδιο βίας, καθώς η 15χρονη φέρεται να δέχθηκε επίθεση και χτυπήματα από δύο συνομήλικές της.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μία ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενθάρρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στην επίθεση.

Μετά τον ξυλοδαρμό, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, αποχώρησε, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειαζόταν νοσηλεία. Το νοσοκομείο ήταν εκείνο που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνέλαβαν μία 14χρονη, η οποία φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό, καθώς και μία 15χρονη που φέρεται να βιντεοσκόπησε το περιστατικό. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Μία 16χρονη, η οποία επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, δεν εντοπίστηκε εντός της προθεσμίας του αυτοφώρου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των ανήλικων, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους στο πλαίσιο της προανάκρισης. Την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των δύο κοριτσιών που κατηγορούνται για την επίθεση προτίθενται να υποβάλουν μήνυση σε βάρος της 15χρονης και των γονιών της.

Οι ανήλικες οδηγήθηκαν σήμερα (20/7) ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου.