Πιερρακάκης: Επιστροφή ενοικίου μόνο για όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά το μίσθωμα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκάλυψε σήμερα το πρωί, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου της Real News, μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που θα επηρεάσουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά τον χαιρετισμό του στην έναρξη του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», όπου τόνισε την πρόοδο στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας και την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη.

eurokinissi

Επιστροφή ενοικίου & εκπτώσεις δαπανών μόνο με ηλεκτρονική πληρωμή

Στο εξής, η επιστροφή ενοικίου για τους πολίτες θα προϋποθέτει την πληρωμή του μισθώματος μέσω τραπεζικού συστήματος.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις, η υποχρεωτική πληρωμή του ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα αποτελεί προϋπόθεση για την έκπτωση του τιμολογίου από τις δαπάνες.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να λαμβάνουν έκπτωση δαπανών 5% (π.χ. για κόστος ανακαίνισης) μόνο εφόσον οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει ψηφιακά.

Κίνητρα για άνοιγμα κλειστών ακινήτων – «Σοκ προσφοράς» στην αγορά

Επιπλέον ο υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πακέτο μέτρων για να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διοχετεύσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά. Πέραν της φορολογικής πτυχής, για την οποία θα ανακοινώσει μέτρα ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε την κοινωνική αντιπαροχή και την πλήρη αποτύπωση της ιδιοκτησίας του κράτους.

«Μέσω της ΕΤΑΔ, περίπου 36.000 ακίνητα θα πέσουν στην αγορά, παράλληλα με τα ακίνητα των τραπεζών και των servicers», είπε ο Υπουργός, εστιάζοντας στην ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου που θα αξιοποιεί τα ανενεργά Κοινωφελή Ιδρύματα. «Χρειαζόμαστε ένα σοκ προσφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «το θεσμικό πλαίσιο και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου θα πρέπει να γίνουν όλα μαζί και με ταχύτητα».

Ευελιξία στις μεταβιβάσεις ακινήτων για υπεύθυνα πρόσωπα επιχειρήσεων

Μια νέα διάταξη αποκαθιστά έναν «παραλογισμό του ελληνικού κράτους». Στο εξής, όλα τα υπεύθυνα αλληλέγγυα πρόσωπα επιχειρήσεων (διαχειριστές, σύμβουλοι, μέτοχοι και μέλη εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής έως 5%) θα μπορούν να προβαίνουν σε πωλήσεις ή γονικές παροχές ακινήτων τους, ακόμα και αν η εταιρεία με την οποία συνδέονται έχει χρέη προς το Δημόσιο, αρκεί να τα έχει ρυθμίσει.

Για όσους έχουν μετοχική σχέση άνω του 5%, θα προβλέπεται μια πιο ευέλικτη διαδικασία όπου «το κράτος θα διασφαλίζεται». Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν, και το οποίο έφτανε το 70%, θα μπορεί να περιοριστεί στο 7%, με την προϋπόθεση ότι οι διαχειριστές θα δώσουν ένα άλλο ακίνητο ως ενέχυρο. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «το Κράτος πρέπει να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί οι ρυθμίσεις να είναι τιμωρητικές».

Συνυπευθυνότητα εταιρειών καυσίμων για λαθρεμπόριο

Μία από τις σημαντικότερες τομές του νέου νομοσχεδίου για τον Τελωνειακό Κώδικα είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων. Πλέον, θα επιβάλλονται σημαντικές κυρώσεις και πρόστιμα στις εταιρείες διανομής, οι οποίες θα έχουν θεσμική υποχρέωση να παρακολουθούν για πιθανές παραβάσεις στο δίκτυο των πρατηρίων τους. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «υπάρχουν μελέτες που λένε ότι χάνουμε μισό δις ευρώ από τα ταμεία μας λόγω του λαθρεμπορίου καυσίμων», δικαιολογώντας έτσι την εξάντληση της αυστηρότητας.

Στρατηγική για προσέλκυση επενδύσεων: 3+1 σημεία

Ο Υπουργός ανέλυσε τα 3+1 σημεία της στρατηγικής για την προσέλκυση ακόμα μεγαλύτερων επενδύσεων:

Άρση των εμποδίων από την οικονομία : Η Ελλάδα παραμένει μια γραφειοκρατική χώρα, με 2.000 ψηφιοποιημένες διαδικασίες, αλλά εκκρεμούν άλλες 3.500 υπηρεσίες του Κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις.

: Η Ελλάδα παραμένει μια γραφειοκρατική χώρα, με 2.000 ψηφιοποιημένες διαδικασίες, αλλά εκκρεμούν άλλες 3.500 υπηρεσίες του Κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας : Με πλήρη αποτύπωση και ενεργό διαχείριση, καθώς το Υπερταμείο έχει assets 12 δισ. ευρώ.

: Με πλήρη αποτύπωση και ενεργό διαχείριση, καθώς το Υπερταμείο έχει assets 12 δισ. ευρώ. Ανάπτυξη ολόκληρων κλάδων της οικονομίας βάσει στρατηγικού πλάνου.

βάσει στρατηγικού πλάνου. Άρση των εμποδίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με χορηγό επικοινωνίας τον όμιλο Real Group.