Πιο ερωτευμένοι από ποτέ: Τριντό και Πέρι απολαμβάνουν noodles και χορεύουν αγκαλιά στην Coachella

Το πρώτο τους μουσικό φεστιβάλ απόλαυσαν ως ζευγάρι ο τέως πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, και η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι αφού εθεάθησαν να απολαμβάνουν συναυλίες στο πλαίσιο της φετινής Coachella στην Καλιφόρνια.

Η γνωστή περφόρμερ μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram με τον σύντροφό της καθώς παρακολούθησαν την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ. Η Πέρι δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες τους να περπατούν χέρι-χέρι στον χώρο του φεστιβάλ, καθώς και μια εικόνα όπου πίνουν και απολαμβάνουν noodles.

Το ζευγάρι επέλεξε ταιριαστές εμφανίσεις: η Πέρι φορούσε ένα κοντό λευκό μπλουζάκι, μαύρο σορτς και μαύρες μπότες, ενώ ο Τριντό ένα απλό λευκό μπλουζάκι σε συνδυασμό με ανοιχτόχρωμο τζιν και ένα μπλε καπέλο φορεμένο ανάποδα.

Katy Perry shared a sweet moment with Justin Trudeau at Coachella 2026, giving fans a glimpse of their chemistry 👀💫 pic.twitter.com/Hhp3UhR1ea — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) April 12, 2026

Σε ένα βίντεο από το καρουζέλ των αναρτήσεών της, η Πέρι έδειξε τι είχε βάλει μέσα στο σακίδιό της. «Λοιπόν, τι έχω στην τσάντα μου για την Coachella: Πολύ σημαντικά πράγματα για να επιβιώσω εκεί», είπε στην αρχή. «Τα γυαλιά ηλίου Balenciaga, το Ziacam μου, τις βιταμίνες μου, το απολυμαντικό χεριών, το lip balm OneSkin, το αποσμητικό μου γιατί θα μυρίζει, ένα μείγμα για ενέργεια και τροφή γιατί στην πραγματικότητα θα δούμε συγκροτήματα, λίγα κοσμήματα για να στολιστούμε το βράδυ, λίγα χρήματα σε περίπτωση που χρειαστεί, όπως για να “λαδώσουμε” κάποιον, την τσάντα μου και τη μάσκα μου», κατέληξε, δείχνοντας τη μάσκα προσώπου της.

Η Πέρι βρίσκεται σε σχέση με τον Τριντό από τον περασμένο Ιούλιο, μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ. «Την στηρίζει και την ενθαρρύνει, και εκείνη νιώθει σιγουριά δίπλα του», δήλωσε πηγή στο Entertainment Tonight σχετικά με τη σχέση τους, προσθέτοντας ότι φέτος έχει γίνει πιο σοβαρή. «Ο Τζάστιν μπήκε στη ζωή της Κέιτι την κατάλληλη στιγμή», συνέχισε η ίδια πηγή. «Είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του».