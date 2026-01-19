Πήραν...τους δρόμους οι πολιτικοί αρχηγοί

Λες και ήταν ένα σκληρό «προεκλογικό» Σαββατοκύριακο αυτό που μόλις πέρασε με τους πολιτικούς αρχηγούς - και όχι μόνον - να βγαίνουν δυναμικά στο δρόμο.

Ο Μητσοτάκης αφού έδωσε τη συνέντευξη στον Μάνεση πήγε στο Μαρούσι, ο Ανδρουλάκης ελάχιστα χιλιόμετρα μακριά του, στην Πεύκη και ο Φάμελλος στο Περιστέρι. Και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στο λεκανοπέδιο.

Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη να ζητά χρόνο από τους υποστηρικτές του ώστε να φτιάξει «κόμμα εξουσίας» που δεν θα νοιάζεται για το «περιτύλιγμα» αλλά για το «περιεχόμενο».

Κάπως έτσι θα πάμε το επόμενο διάστημα γιατί όπως θα διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, οι δημοσκόποι, έπειτα και από την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού, συμφωνούν σε ένα στοιχείο:

Το θέμα δεν είναι ποιος θα είναι πρώτος. Αλλά το ποιος θα έχει τα «κλειδιά» της αντιπολίτευσης. Οπότε οι «ειδήσεις» από εκεί θα έρθουν στο αμέσως προσεχές διάστημα.