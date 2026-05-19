Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή

Στις εξελίξεις που αφορούν τη δίκη γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς. Μιλώντας στο Kontra Channel το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου, υποστήριξε πως δεν θεωρεί λογικό το επιχείρημα ότι απαιτείται η δημιουργία πολιτικού κόμματος επειδή οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα για δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε, δεν θα πρέπει να προδικάζεται το αποτέλεσμα. Σημείωσε ακόμη ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι δίκες και κάποιος γονιός θεωρήσει πως δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, τότε θα μπορούσε ευκολότερα να δικαιολογηθεί μια πολιτική πρωτοβουλία με στόχο την αλλαγή των πραγμάτων μέσα από τη Βουλή. Τόνισε, ωστόσο, πως μέχρι στιγμής καμία δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη «κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω μέσα στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα»». Δεν έχει τελειώσει κάποιο δικαστήριο. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα, εγώ αυτό νομίζω» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ειδικά στο ενδεχόμενο πολιτικής παρουσίας της Μαρίας Καρυστιανού, εκτίμησε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως η ίδια κινείται από προσωπική φιλοδοξία ή άλλες σκοπιμότητες, προσθέτοντας πως κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να πολιτευτεί, συμπεριλαμβανομένης και της κ. Καρυστιανού.

«Το 2027, που θα γίνουν εκλογές, η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση; Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι», συμπλήρωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, επισημαίνοντας πως η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο αφορά αποκλειστικά την υπόθεση των Τεμπών. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα συνολικό πολιτικό έργο που περιλαμβάνει ζητήματα πέρα από την υπόθεση που τον αφορά άμεσα, όπως η εξωτερική πολιτική ή η άμυνα της χώρας.