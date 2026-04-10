Πνίγηκε στο τζακούζι: Η τραγική ιστορία του 12χρονου Ματέο από την Ιταλία

Κανένας στην οικογένεια του 12χρονου Ματέο Μπραντιμάρτι δεν φανταζόταν ότι το φετινό Πάσχα των Καθολικών θα ήταν ένας Γολγοθάς. Όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, στο Πενναμπίλλι κοντά στο Ρίμινι, όταν το παιδί μπήκε στο τζακούζι, το οποίο λειτουργούσε με ενεργοποιημένη τη λειτουργία υδρομασάζ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πόδι του παιδιού παγιδεύτηκε στο στόμιο αναρρόφησης της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 12χρονος παρέμεινε βυθισμένος για σχεδόν πέντε λεπτά, έως ότου το προσωπικό του ξενοδοχείου κατάφερε να διακόψει την παροχή ρεύματος και να απενεργοποιήσει την αντλία, απελευθερώνοντάς τον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον ανήλικο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο χώρος της πισίνας και των εγκαταστάσεων σπα παραμένει κλειστός τις τελευταίες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι.