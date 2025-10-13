Ποιας ευρωπαϊκής χώρας οι νέοι είναι «πρωταθλητές» στη χρήση κάνναβης; - Η θέση της Ελλάδας

Η κάνναβη είναι -με διαφορά- η πιο «δημοφιλής» παράνομη ουσία στην Ευρώπη, με τη χρήση της να είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.



Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το 15,4% των νέων Ευρωπαίων, ηλικίας 15 έως 34 ετών, έκαναν χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο.



Ποια χώρα ωστόσο έχει αυτή την θλιβερή πρωτιά;



Η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της ΕΕ όσον αφορά την χρήση κάνναβης μεταξύ των νέων, με περισσότερους από έναν στους πέντε (21,5%) να έχουν κάνει χρήση τον τελευταίο χρόνο.

Ακολουθεί η Κροατία, με 20,3%, και η Ισπανία με 19,4%, σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του Οργανισμού Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρουσιάζει το Euronews.



Πηγή: European Union Drugs Agency / Euronews

Η θέση της Ελλάδας



Ευχάριστα είναι τα νέα για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.



Σύμφωνα με την έρευνα, τα μικρότερα ποσοστά νέων που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ναρκωτικού παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία με 4,9%, στην Ελλάδα με 4,5% και στην Ουγγαρία με 3,4%.



Οι νεαροί άνδρες εξάλλου, έχουν συνήθως διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σχέση με τις γυναίκες.

Η αγορά κάνναβης στην Ευρώπη

Η κάνναβη παραμένει μακράν η πιο συχνά καταναλισκόμενη παράνομη ουσία στην Ευρώπη. Η αγορά κάνναβης έχει εκτιμώμενη αξία 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρά την εμφάνιση νέων προϊόντων κάνναβης, η φυτική κάνναβη και η ρητίνη κάνναβης παραμένουν οι πιο συχνά καταναλισκόμενες μορφές.



Περίπου το 8,4% των Ευρωπαίων ενηλίκων -ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών- έχουν κάνει χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο, με περίπου το 1,5% εξ αυτών να κάνουν χρήση καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά.



Στοιχεία σοκ για τους μαθητές



Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι μαθητές ηλικίας 15 έως 16 ετών στην ΕΕ θεωρούν την κάνναβη ως την πιο εύκολη παράνομη ουσία για αγορά, με το 30% αυτών να δηλώνει ότι είναι εύκολα προσβάσιμη.

Κατά μέσο όρο, το 13% των μαθητών έχει κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, με το 2,6% να αναφέρει ότι είχε κάνει χρήση κάνναβης για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών ή νεότερη.

Ωστόσο, οι τάσεις στη χρήση κάνναβης μεταξύ των μαθητών δείχνουν μια συνολική μείωση μεταξύ 2003 και 2024.