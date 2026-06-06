Πολάκης μετά το τέλος της ΚΕ: «Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν – Ο αγώνας συνεχίζεται»

Η εσωκομματική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε «κόκκινο» κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών, με τον Παύλο Πολάκη να παίρνει σαφή θέση μάχης για την επόμενη ημέρα. Η απόρριψη της εναλλακτικής πρότασης που συνυπέγραψε η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν φάνηκε να κάμπτει τη δυναμική του στελέχους, ο οποίος έσπευσε να δώσει το στίγμα μιας παρατεταμένης πολιτικής σύγκρουσης.

Η «χαμένη» μάχη της τροπολογίας και το 40%



Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο Παύλος Πολάκης υποβάθμισε την ήττα της πρότασής του, εστιάζοντας στη σημαντική εσωκομματική απήχηση που κατέγραψε.

«Αυτή η τροπολογία δεν πέρασε», παραδέχτηκε, έσπευσε όμως να συμπληρώσει με νόημα ότι «συγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από το 40% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής».

Με τη συγκεκριμένη αποστροφή, το επιτελείο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι αποτελεί έναν ισχυρό και υπολογίσιμο πόλο, ο οποίος δεν πρόκειται να ευθυγραμμιστεί παθητικά με τις επιλογές της ηγεσίας Φάμελλου.

Πολάκηςμετά το τέλος της ΚΕ: «Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν – Ο αγώνας συνεχίζεται»

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/2x98H6X9oN — Flash.gr (@flashgrofficial) June 6, 2026

Το πολιτικό πλαίσιο της πρότασης για προγραμματική σύγκλιση



Ο κ. Πολάκης ανέλυσε το σκεπτικό της τροπολογίας που απορρίφθηκε, η οποία προέβλεπε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς. Σύμφωνα με την πρότασή του, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να αναλάβει τον ρόλο του «επισπεύδοντος» προκειμένου να καλέσει –εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα– σε κοινή προγραμματική βάση και εκλογική κάθοδο μια σειρά από πολιτικά πρόσωπα και δυνάμεις. Στο κάλεσμα αυτό περιλαμβάνονταν:

Το καινούριο κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη.

Στελέχη προερχόμενα από την ΕΑΡ (Ελληνική Αριστερά), καθώς και άλλες προσωπικότητες του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου.

«Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει με αυτούς που θέλουν και μπορούν», ξεκαθάρισε, αποτυπώνοντας την άποψή του ότι το κόμμα δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε μια αέναη αναμονή.

«Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ – Να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι υπόλοιποι»



Το πιο σκληρό κομμάτι της δήλωσης του Παύλου Πολάκη αφορούσε την παραμονή του στο κόμμα και τη δημόσια πρόκληση προς τα στελέχη εκείνα που φλερτάρουν με την έξοδο: «Εμείς παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν», δήλωσε σε κατηγορηματικό τόνο.

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του προς τους συναδέλφους του που φέρονται να έχουν πάρει την απόφαση να μετακινηθούν πολιτικά: «Περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».

«Ο αγώνας συνεχίζεται»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πολάκης έστειλε μήνυμα διαρκούς εγρήγορσης, τονίζοντας πως «ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν τελειώσαμε». Υπογράμμισε με έμφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την ιστορική του πορεία, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας των αξιών της παραδοσιακής αριστεράς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την πρώτη φορά αριστερά, που κάποιοι θέλουν να την ξεχάσουν», κατέληξε, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για ιδεολογική αλλοίωση της φυσιογνωμίας του κόμματος από την τρέχουσα ηγεσία.