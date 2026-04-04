Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση που δικαιούστε αν απολυθείτε

Η αποζημίωση απόλυσης είναι ένα από τα βασικότερα δικαιώματα κάθε εργαζομένου με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία, το αν υπάρχει προειδοποίηση, αλλά και ειδικές μεταβατικές διατάξεις. Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός για το πώς μπορείτε να υπολογίσετε τι δικαιούστε.

Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με προειδοποίηση

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υπηρεσία μεγαλύτερη των 12 μηνών, η απόλυση δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση. Η προειδοποίηση ισχύει από την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησης και έχει ως εξής:

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Η προθεσμία των 8 ημερών για την αναγγελία της καταγγελίας στον ΟΑΕΔ ξεκινά επίσης την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησης της προειδοποίησης.

Αποζημίωση απόλυσης χωρίς προειδοποίηση

Εάν ο εργοδότης παραλείψει να προειδοποιήσει, τότε υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρη την αποζημίωση απόλυσης.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης.

Το ισχύον πλαίσιο ορίζεται από την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του Ν. 4093/2012.

Υπάλληλοι με 17+ έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (έως 12/11/2012)

Για όσους εργαζόμενους είχαν συμπληρώσει 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη έως τις 12 Νοεμβρίου 2012, προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση, πέρα από την κανονική.

Σημαντικά σημεία:

Υπολογίζεται μόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας έως 12/11/2012.

Μετά την ημερομηνία αυτή, τα επιπλέον χρόνια δεν προσμετρώνται.

Η αποζημίωση «κλειδώνει» στον αριθμό μηνών που αντιστοιχούσαν στον εργαζόμενο την ημέρα δημοσίευσης του νόμου.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, έως 2.000 ευρώ.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει την υποπαράγραφο ΙΑ.12 του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19/11/2012 και κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013.

Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών

Για τους εργατοτεχνίτες με σύμβαση αορίστου χρόνου, η αποζημίωση καθορίζεται από:

Το Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920

Το άρθρο 1 του Ν. 3198/1955

Οι αποζημιώσεις τους υπολογίζονται με βάση ειδικούς πίνακες που καθορίζουν τα ποσά ανάλογα με την προϋπηρεσία και το ημερομίσθιο.

Τι χρειάζεται να θυμάστε

Η προειδοποίηση μειώνει την αποζημίωση στο 50%.

Χωρίς προειδοποίηση δικαιούστε ολόκληρη την αποζημίωση.

Για όσους είχαν 17+ έτη προϋπηρεσίας έως το 2012, ισχύει προστασία παλαιού τύπου.

Οι εργατοτεχνίτες έχουν ξεχωριστό σύστημα υπολογισμού.