Πώς ο Μπάρον Τραμπ έσωσε τη ζωή κακοποιημένης φίλης του - Το αγωνιώδες τηλεφώνημα στις Αρχές

«Μου έσωσε τη ζωή». Με αυτά τα λόγια μια νεαρή γυναίκα αποκάλυψε σε δικαστήριο του Λονδίνου την ηρωική αντίδραση του Μπάρον Τραμπ, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές όταν έγινε μάρτυρας του άγριου ξυλοδαρμού της.

Ο μονάκριβος γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ δεν δίστασε στιγμή να επικοινωνήσει με την Αστυνομία και να καταγγείλει το περιστατικό, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να σώσει τη νεαρή γυναίκα από τα χέρια του κακοποιητή της.



Ο Μπάρον Τραμπ είχε βιντεοκλήση πριν από ένα χρόνο με τη γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, όταν είδε τον Matvei Rumiantsev, Ρώσο πολίτη, να τη γρονθοκοπεί επανειλημμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει o Guardian.

Αμέσως, ο Τραμπ τηλεφώνησε στην αστυνομία σε μια κλήση που μεταδόθηκε στο δικαστήριο. «Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από μια κοπέλα που γνωρίζω. Την ξυλοκοπούν», είπε στον τηλεφωνητή έκτακτης ανάγκης στις 2:23 π.μ. στις 18 Ιανουαρίου 2025.

Ο Τραμπ, ο οποίος τότε ήταν 18 ετών, ακούστηκε να δίνει τη διεύθυνση της γυναίκας και στη συνέχεια να λέει: «Είναι πραγματικά επείγον, παρακαλώ. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από αυτήν την κοπέλα με έναν τύπο που την ξυλοκοπούσε».

Ζήλευε τη σχέση τους

Ο 22χρονος Rumiantsev φέρεται να ζήλευε τη σχέση του Τραμπ με την κοπέλα και θύμωσε όταν ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ προσπάθησε να της τηλεφωνήσει νωρίτερα εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον τηλεφωνητή έκτακτης ανάγκης, ο Τραμπ ζήτησε συγγνώμη για την αγένεια που έδειξε, αφού αρνήθηκε να απαντήσει σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Όταν ρωτήθηκε πώς γνώριζε τη γυναίκα, απάντησε: «Τη γνώρισα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την χτυπούν πολύ άσχημα και η κλήση έγινε πριν από περίπου οκτώ λεπτά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τώρα».

«Είμαι φίλη του Μπάρον Τραμπ»

Όταν η αστυνομία έφτασε στην κατοικία της κοπέλας, το βίντεο από κάμερα σώματος των αστυνομικών την κατέγραψε να λέει: «Είμαι φίλη με τον Μπάρον Τραμπ, τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ».

Ένας από τους αξιωματικούς ακούγεται να λέει: «Προφανώς, αυτός ο πληροφοριοδότης από την Αμερική είναι πιθανό να είναι ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ».



Παρουσία των αστυνομικών, η κοπέλα τηλεφώνησε στον Μπάρον Τραμπ, ο οποίος τους εξήγησε ότι την είχε δει να κλαίει και να δέχεται επίθεση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κλήσης.



Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η κοπέλα είπε: «Μου έσωσε τη ζωή. Αυτό το τηλεφώνημα ήταν σαν σημάδι από τον Θεό εκείνη τη στιγμή».



Η κοπέλα είπε στην αστυνομία ότι είχε βιαστεί δύο φορές από τον Rumiantsev, σύμφωνα με το δικαστήριο. Ο 22χρονος κατηγορείται για βιασμό, απόπειρα στραγγαλισμού, παρακώλυση της δικαιοσύνης, επίθεση και σωματική βλάβη. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

