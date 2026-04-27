Πόσοι και ποιοι έχουν προσπαθήσει να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ τα τελευταία εικοσιτετράωρα μετά τη νέα επίθεση που σημειώθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Όπως ανέφερε ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς στο αμερικανικό δίκτυο NBC «Φαίνεται ότι πράγματι είχε ως στόχο να πλήξει άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του προέδρου».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφο αμέσως μετά την απομάκρυνσή του και συνέκρινε τον εαυτό του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1865. «Έχω μελετήσει δολοφονίες και πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή, αυτοί που κάνουν τα περισσότερα… Οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση είναι αυτοί που γίνονται στόχος».

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος. Σε ανάλυσή του, το Sky News απαριθμεί τις φορές που, την περασμένη δεκαετία, έγιναν ή σχεδιάστηκαν αρκετές επιθέσεις εναντίον του Αμερικανού προέδρου ο οποίος μάλιστα έχει δεχτεί και απειλές κατά της ζωής του.

Φεβρουάριος 2026

Στις 22 Φεβρουαρίου, ένας άνδρας εξουδετερώθηκε από τις αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες αφού επιχείρησε να «εισέλθει παράνομα» στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Επρόκειτο για τον 21χρονο Όστιν Τάκερ Μάρτιν, ο οποίος ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Παλμ Μπιτς, οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι είχε σηκώσει το όπλο του «σε θέση βολής». Ο Μάρτιν πιστεύεται ότι ταξίδεψε από τη Βόρεια Καρολίνα, ωστόσο ο ξάδερφός του περιέγραψε αργότερα την οικογένεια ως «ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ».

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον τη στιγμή του περιστατικού.

Σεπτέμβριος 2024

Ένας άνδρας που κρυβόταν σε θάμνους με ένα τουφέκι τύπου AK-47 επιχείρησε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ενώ εκείνος έπαιζε γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το όπλο, αλλά συνελήφθη την ίδια ημέρα. Αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στον λαιμό με ένα στυλό.

Ιούλιος 2024

Πρόκειται για τη στιγμή που έκανε τον γύρο του κόσμου με τον Τραμπ να γλιτώνει οριακά από την απόπειρα δολοφονίας που επιχειρήθηκε εναντίον του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς φώναξε «God Bless the USA» και περίπου οκτώ λεπτά μετά την έναρξη της προεκλογικής ομιλίας του, ο υποψήφιος με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δέχτηκε πυροβολισμό που τον τραυμάτισε στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού, προκαλώντας έντονη αιμορραγία.

Ο 20χρονος δράστης εξουδετερώθηκε επιτόπου από ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε άμεσα από τη σκηνή.

Ένας παρευρισκόμενος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά. Εικόνες του αιμόφυρτου Τραμπ να υψώνει τη γροθιά του προς το πλήθος κυκλοφόρησαν ευρέως μετά το περιστατικό.

Ιούλιος 2024

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, ένας Πακιστανός καταδικάστηκε για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων Αμερικανών πολιτικών, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ το 2020.

Ο 47χρονος Ασίφ Μέρτσαντ κρίθηκε ένοχος για «συνωμοσία για δολοφονία επί πληρωμή και απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας με διεθνή διάσταση», κατόπιν εντολής ιρανικών αρχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συνελήφθη το 2024 καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με μυστικούς πράκτορες που παρίσταναν τους εκτελεστές.

Η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή για το εν λόγω περιστατικό με τον Μέρτσαντ να παραδέχεται εκ των υστέρων τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ενήργησε υπό πίεση για την προστασία της οικογένειάς του.

Ιούνιος 2016

Ένας 20χρονος Βρετανός φυλακίστηκε αφού επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης σε καζίνο του Λας Βέγκας, με σκοπό, όπως ισχυρίστηκε, να δολοφονήσει τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Ο Μάικλ Σάντφορντ, από το Ντόρκινγκ του Σάρεϊ, ήταν άνεργος, ζούσε στο αυτοκίνητό του και είχε ιστορικό ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και ανορεξίας, σύμφωνα με τις αρχές. Βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, έχοντας υπερβεί τη διάρκεια της βίζας του κατά 10 μήνες.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση, εξέτισε περίπου τη μισή ποινή του και στη συνέχεια απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.