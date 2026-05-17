Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις - 3,5 εκατομμύρια έχουν υποβληθεί

«Τρέχει» ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις μέχρι τώρα υποβληθείσες να αριθμούν τα 3,5 εκατομμύρια μέσα σε δύο μήνες από τη στιγμή που άνοιξε η διαδικασία.

Την επιστροφή φόρου 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους μέχρι και την περασμένη Παρασκευή 15 Μαΐου.

Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουλίου να προχωρήσουν στην υποβολή των δηλώσεών τους. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το ποσοστό φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού.

Από αυτές, μηδενικές είναι 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις, χρεωστικές περίπου οι 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις και οι πιστωτικές, περίπου 1,21 εκατομμύρια με τη μέση επιστροφή να κυμαίνεται κοντά στα 270 ευρώ.

Πλέον βρισκόμαστε στο διάστημα κατά το οποίο όσοι τις υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου, όσοι υποβάλλουν θα έχουν έκπτωση 2%. Αυτά τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ.