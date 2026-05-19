«Αυτόματα» πρόστιμα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Το ποινολόγιο και οι απαλλαγές

Τέλος στα ετεροχρονισμένα πρόστιμα για την υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων βάζει η ΑΑΔΕ, προχωρώντας έως το τέλος Ιουλίου στην αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου στους παραβάτες.



Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026, η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη καθώς ταυτόχρονα με την με την ηλεκτρονική υποβολή μιας εκπρόθεσμης δήλωσης το σύστημα θα εκδίδει το ποσό του προστίμου ανάλογα με την περίπτωση χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής αρχής. Τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους από τη στιγμή που θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι με το σημερινό καθεστώς «περνούν μήνες» μέχρι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να εντοπίσουν και να εκδώσουν τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίμων για περιπτώσεις εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων.

Πρόστιμα έως 500 ευρώ

Μετά τις τελευταίες αλλαγές τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 ευρώ έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και το λογαριασμό και συγκεκριμένα διαμορφώνονται ως εξής:



- 100 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών).



- 100 ευρώ για κάθε παράβαση σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.



- 100 ευρώ για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) Σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα του ενός έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.



- 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.



- 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για μη υποβολή ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρακράτησης φόρου ή δήλωσης ΦΠΑ από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.

Ωστόσο δεν επιβάλλονται πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη.



2. εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου έως 100 ευρώ.



3. εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου (Φ.Μ.Υ., φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου μερισμάτων, φόρου εργολάβων κ.λπ.) πλην τυχερών παιγνίων, με ποσό έως 100 ευρώ.



4. εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση έμμεσων φόρων (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.λπ) πλην των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΑ, τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών (π.χ. ψηφιακό τέλος συναλλαγής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέλος συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας/ συνδρομητικής τηλεόρασης κλπ.) από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ.



5. εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων.