Φορολογικές δηλώσεις 2026: «Τρέχει» ο χρόνος για την έκπτωση 4%

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις όσοι επιθυμούν να κερδίσουν τη μεγαλύτερη έκπτωση του 4% για εφάπαξ πληρωμή του έξτρα φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση. Μετά την 15η Μαΐου το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται στο 3% σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου και πέφτει στο 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία για όλους τους φορολογούμενους.



Την ίδια ώρα, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων καθώς τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 3.041.862 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων. Με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα, προκύπτει το 72% των φορολογουμένων είτε δεν πληρώνει φόρο είτε έχει επιστροφή και το 27,53% των φορολογικών δηλώσεων (837.424) είναι χρεωστικές με το μέσο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.281 ευρώ. Επιστροφή φόρου λαμβάνει το 35,13% των φορολογουμένων (1.068.606), με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 244 ευρώ και το 37,34% (1.135.831) των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Πόσοι έλαβαν ήδη την επιστροφή φόρου

Ήδη 765.310 φορολογούμενοι ή το 65,53% όσων έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό έχουν λάβει την επιστροφή φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ να ανέρχονται σε 137,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα για 301.034 φορολογούμενους (25,78%) έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ. Για 5.508 φορολογούμενους οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρων ύψους 4 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκαν από τις εφορίες Συνολικά 1.0.71.852 φορολογούμενοι είχαν επιστροφές και συμψηφισμούς συνολικού ύψους 197,6 εκατ. ευρώ



Επισημαίνεται ότι με το νέο καθεστώς της ΑΑΔΕ οι επιστροφές φόρου γίνονται με διαδικασίες εξπρές. Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους. Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τις εφορίες ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε 8 δόσεις ο έξτρα φόρος

Στο μέτωπο των πληρωμών και με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό φόρου, μπορούν να καταβάλλουν το έξτρα φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη δόση μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και τις υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.



Σε περίπτωση λαθών η παραλείψεων στην αρχική δήλωση υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αν υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης.