ΑΑΔΕ: Ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο για πρόληψη φοροδιαφυγής και «κόκκινων» οφειλών

Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νέων ελεγκτικών εργαλείων, ανάλυση δεδομένων και προγνωστικά μοντέλα η ΑΑΔΕ προχωρά στην δημιουργία ψηφιακής εικόνας για κάθε φορολογούμενο με στόχο την εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής πριν εκδηλωθούν.

Κάθε πληροφορία από εσωτερικές πηγές και από τον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα θα συγκεντρώνεται γύρω από τον ΑΦΜ του φορολογούμενου και με την εφαρμογή μοντέλων παραβατικής συμπεριφοράς θα ανιχνεύονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων πριν ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος.

Παράλληλα με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026:

ενεργοποιείται το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event) για τη δημιουργία αναλυτικού προφίλ φορολογουμένου με βάση την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών του και το οποίο θα αναλύει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσίας, τη συμπεριφορά, την παλαιότητα των χρεών καθώς και σημαντικά οικονομικά γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός προβλέπει είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, είσπραξη ποσού τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων, είσπραξη τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες, εισπράξεις 28 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τελωνειακή Διοίκηση και εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των δεδομένων που αφορούν ακίνητα με στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μισθώσεων, σε ενιαία βάση.

ενισχύεται και αναβαθμίζεται η πλατφόρμα myData

επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθώς και το Ψηφιακό Πελατολόγιο πέρα από τον κλάδο των οχημάτων και σε επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων ενώ με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα υπάρχει πλήρης και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για γη διακίνηση αγαθών

ενισχύεται η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών με νέο λογισμικό που θα παρακολουθεί on-line τις συναλλαγές

Μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων θα αξιοποιούνται σενάρια για επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, θα εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και θα ανιχνεύονται απάτες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Κύμα ελέγχων το 2026

Το 2026 θα διενεργηθούν περισσότεροι από 194.000 έλεγχοι και συγκεκριμένα:

26.000 έλεγχοι από τις φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες

2.500 έλεγχοι στη φορολογία κεφαλαίου

25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης

39.300 έλεγχοι και έρευνες από τις ΔΕΟΣ

75.000 έλεγχοι δίωξης από τα Τελωνεία

14.800 εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι

11.000 έλεγχοι μέσω αυτοκινούμενων συστημάτων X-Rays

11.060 έλεγχοι δίωξης με χρήση σκύλων ανιχνευτών, drones κ.ά.

3.468 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση POS, myDATA και στοιχείων ενδοκοινοτικών συναλλαγών

690 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος

6.350 στοχευμένοι ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου

1.500 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων

Στη πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ειδικές έρευνες για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, ο έλεγχος καταθέσεων, η αναζήτηση στο εξωτερικό τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών της εφορίας, με αξιοποίηση πληροφοριών από 90 χώρες. Επίσης προβλέπονται διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων, μη δηλωθεισών μεταβιβάσεων ακινήτων και φορολογούμενων που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ και η βεβαίωση 1,5 δισ. ευρώ από ελέγχους ενώ οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα στείλουν 12.000 «ραβασάκια» με έξτρα φόρους και πρόστιμα που θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις.