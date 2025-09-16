Η πρασόπιτα της τεμπέλας είναι μια εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη λύση για κάθε στιγμή. Χωρίς φύλλο, με βασικά υλικά όπως πράσο, φέτα, γιαούρτι και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, γίνεται με μια απλή ανάμειξη και ψήσιμο στο φούρνο. Δεν απαιτεί ζύμωμα ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία – ιδανική για πολυάσχολες μέρες ή για όσους δεν έχουν εμπειρία στην κουζίνα. Αρωματική, ζουμερή και απολαυστική τόσο ζεστή όσο και κρύα, συνοδεύει τέλεια σαλάτες ή σούπες. Είναι μια νόστιμη πίτα που κερδίζει με την απλότητά της και την ευκολία της.

Υλικά:

4-5 μεγάλα πράσα (μόνο το λευκό μέρος), ψιλοκομμένα

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 αυγά

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό (200 γρ.)

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

200-250 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

Πιπέρι, ρίγανη (και λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλεις)

(Προαιρετικά) λίγο τριμμένο κίτρινο τυρί για έξτρα γεύση

(Προαιρετικά) 1 κουταλιά μουστάρδα για άρωμα

(Προαιρετικά) λίγο δυόσμο ή άνηθο

Εκτέλεση

Σοτάρεις τα πράσα και το κρεμμύδι σε λίγο λάδι μέχρι να μαλακώσουν καλά (περίπου 10 λεπτά).

Σε ένα μπολ, χτυπάς τα αυγά, προσθέτεις το γιαούρτι, το λάδι και ανακατεύεις.

Ρίχνεις τα πράσα, τη φέτα, τα καρυκεύματα και τέλος το αλεύρι. Ανακατεύεις καλά να γίνει ένας ενιαίος χυλός.

Λαδώνεις ένα ταψί (διαμέτρου περίπου 28 εκ. ή ένα πυρέξ) και ρίχνεις το μείγμα.

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά από πάνω.

Αφήνεις λίγο να κρυώσει και κόβεις σε κομμάτια.

Tips