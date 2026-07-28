LIFE πένθος Θάνατοι Showbiz

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε» - Πένθος για τον ηθοποιό

Ο τηλεοπτικός Άγιος Παΐσιος έχασε τον παππού του και μίλησε για εκείνον με τόσο τρυφερά λόγια γεμάτα αγάπη…

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Προκόπη Αγαθοκλέους, που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα ως τον Ουρανό» που παιζόταν στο MEGA.

Ο Ελληνοκύπριος ηθοποιός έχασε τον αγαπημένο του παππού που έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει, μα και πάρει πολλή αγάπη. «Στο καλό παππού μου, στο καλό παππού λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμηση σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες. Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε! Καλό παράδεισο! Εννα σε πεθυμήσω πολλά παππού μου», έγραψε στη σελίδα του στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία με τον λεβέντη παππού του.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE πένθος Θάνατοι Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader