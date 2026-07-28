Προκόπης Αγαθοκλέους: «Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε» - Πένθος για τον ηθοποιό

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Προκόπη Αγαθοκλέους, που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα ως τον Ουρανό» που παιζόταν στο MEGA.

Ο Ελληνοκύπριος ηθοποιός έχασε τον αγαπημένο του παππού που έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει, μα και πάρει πολλή αγάπη. «Στο καλό παππού μου, στο καλό παππού λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμηση σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες. Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε! Καλό παράδεισο! Εννα σε πεθυμήσω πολλά παππού μου», έγραψε στη σελίδα του στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία με τον λεβέντη παππού του.