Πρωταθλητές στην κατανάλωση αυγών οι Γάλλοι για το 2025 - Έφαγαν σχεδόν ένα την ημέρα

Ρεκόρ σημείωσε η κατανάλωση αυγών στη Γαλλία το 2025 με τους πολίτες να τα προμηθεύονται λόγω των προσιτών τιμών γεγονός που οδήγησε τους παραγωγούς να δημιουργήσουν νέες μονάδες ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους πελάτες.

Σημειώνεται ότι, γενικότερα, η ζήτηση για τα αυγά έχει αυξηθεί στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θεωρούνται μια οικονομικά συμφέρουσα πηγή πρωτεΐνης, ενδεδειγμένη για μια ευρεία γκάμα συνταγών και διατροφικών προτιμήσεων.

Όπως έδειξαν οι μετρήσεις της βιομηχανικής ένωσης CNPO, κατά μέσο όρο ένας Γάλλος πολίτης έφαγε 237 αυγά το 2025, είτε αυτά ήταν με κέλυφος είτε επεξεργασμένα προϊόντα με αυγά, αριθμός που ξεπερνά τα δεδομένα για το 2024.

Η ζήτηση έφερε μεγαλύτερη παραγωγή

Οι προβλέψεις από το γαλλικό τεχνολογικό ινστιτούτο ITAVI λένε πως η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 269 αυγά ανά άτομο ετησίως έως το 2035, από τα οποία το 70% θα είναι αυγά με το τσόφλι.

«Το 2020 η ζήτηση εκτοξεύτηκε, καθώς ο κόσμος έμεινε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Θα αναμέναμε η τάση να καταγράψει πτώση, όμως αυτό δεν έγινε και αντιθέτως συνέχισε να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό», εξήγησε η Εμιλί Μαγιέ από την εταιρεία έρευνας αγοράς Circana, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η ισχυρή ζήτηση ώθησε τις τιμές χονδρικής των αυγών να αυξηθούν κατά περίπου 20% τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οργανισμός FranceAgriMer. Οι τιμές λιανικής για τα αυγά στα σούπερ μάρκετ παρέμειναν σχετικά σταθερές, λόγω ενός κυβερνητικού μηχανισμού που συνδέει τις τιμές των τροφίμων με το κόστος των αγροτών.

Η βιομηχανία παραγωγής αυγών στοχεύει να κατασκευάσει 575 νέα πτηνοτροφεία έως το 2035 προκειμένου να φιλοξενήσει επιπλέον 10 εκατομμύρια ωοτόκες όρνιθες.

Ποιοι προμηθεύουν τη Γαλλία;

Στο μεταξύ, η Γαλλία βασίζεται περισσότερο στις εισαγωγές, που αυξήθηκαν κατά 21% το 2025, με την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία να αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές, σύμφωνα με την ένωση CNPO.

Οι απευθείας αποστολές από την Ουκρανία, έναν μεγάλο προμηθευτή, παραμένουν περιορισμένες, όμως τα αυγά συχνά εισάγονται στη Γαλλία μέσω άλλων χωρών της ΕΕ, δήλωσε ο πρόεδρος της CNPO Ιβ Μαρί Μποντέ.

Η Ουκρανία είναι ο κορυφαίος ξένος προμηθευτής της Ευρώπης, με τις εισαγωγές στην ΕΕ από την Ουκρανία να καταγράφουν αύξηση 67% τους πρώτους 10 μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την ΕΕ.