Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα για το 2026 - Κινητοποίηση στις Αρχές

Στα Ιωάννινα καταγράφηκε το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας, γεγονός που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών της Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και, μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν ότι έχει προσβληθεί από τη νόσο.



Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου πλέον νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Οι υγειονομικές Αρχές της Ηπείρου ενημέρωσαν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για το κρούσμα, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση των επαφών του, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του ασθενούς χαρακτηρίζεται καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.



Όπως φαίνεται, πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στη χώρα μας μέσα στο 2026, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η Ελλάδα γνωστοποίησε στον ΠΟΥ μία περίπτωση ευλογιάς των πιθήκων που οφείλεται στο στέλεχος clade 1 του ιού, σε έναν ενήλικα ο οποίος ανέφερε πρόσφατο ταξίδι στη Γαλλία, όπου πιθανώς εκτέθηκε σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Το πρώτο κρούσμα του στελέχους clade 1 είχε καταγραφεί στην χώρα μας τον Νοέμβριο του 2025.



Η νόσος mpox είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία κατά την περίοδο 2022–2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής. Όπως διευκρίνισε στο News4Health ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, το 2025 στην Ελλάδα καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα.