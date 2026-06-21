Συνελήφθη 24χρονος στα Ιωάννινα με full face κουκούλα και περίστροφο ρέπλικα

Στη σύλληψη ενός 24χρονου Έλληνα προχώρησαν έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε. στα Ιωάννινα.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost.gr, οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, έκριναν ύποπτο τον νεαρό κατά τη διάρκεια της νυχτερινής τους περιπολίας.



Όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο.



Στην κατοχή του 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια κουκούλα τύπου full face (κάλυψης ολόκληρου του προσώπου) και ένα περίστροφο ρέπλικα το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν ξεχωρίζει εύκολα από αληθινό πυροβόλο όπλο.



Ο νεαρός συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο τμήμα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων.