ΠΟΥ: Τέλος η έξαρση χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής έξαρσης χανταϊού που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση λόγω της πιθανότητας μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, το τελευταίο άτομο που βρισκόταν υπό παρακολούθηση ολοκλήρωσε επιτυχώς την περίοδο καραντίνας, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα στις εργαστηριακές εξετάσεις και επέστρεψε στο σπίτι του. Παράλληλα, επισήμανε ότι από τις 25 Μαΐου δεν έχει εντοπιστεί κανένα νέο κρούσμα, γεγονός που επιτρέπει στον Οργανισμό να κηρύξει τη λήξη του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Η επιδημιολογική διερεύνηση κατέγραψε συνολικά 13 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην ιχνηλάτηση περισσότερων από 650 επαφών, οι οποίες παρακολουθήθηκαν σε 33 διαφορετικές χώρες και περιοχές.

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Διεθνής έρευνα για τον χανταϊό

Παρά το τέλος της έξαρσης, ο ΠΟΥ ξεκαθαρίζει ότι η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των χωρών που συμμετείχαν στη διαχείριση του περιστατικού, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη με τη συμμετοχή 21 κρατών, η οποία στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της νόσου.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων διαγνωστικών εξετάσεων, νέων θεραπευτικών επιλογών και, μακροπρόθεσμα, πιθανών εμβολίων απέναντι στον χανταϊό.

Γιατί ανησύχησαν οι ειδικοί

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά και κάθε χρόνο προκαλεί χιλιάδες λοιμώξεις παγκοσμίως. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς συνδέθηκε με το στέλεχος των Άνδεων, το μοναδικό γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αυτή η ιδιαιτερότητα ήταν που οδήγησε τις υγειονομικές αρχές σε εκτεταμένη ιχνηλάτηση και αυστηρά μέτρα απομόνωσης των επαφών, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το MV Hondius, με σημαία Ολλανδίας, απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής για ταξίδι προς το Πράσινο Ακρωτήριο, πραγματοποιώντας στάσεις σε απομονωμένες περιοχές του Νότιου Ατλαντικού.

Μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων, το πλοίο άλλαξε πορεία και κατέπλευσε στην Τενερίφη, όπου αποβιβάστηκαν περισσότεροι από 120 επιβάτες. Στις 18 Μαΐου έφθασε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας με περιορισμένο πλήρωμα, το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα για αρκετές εβδομάδες.

Φώτο αρχείου: ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν την πηγή της μόλυνσης. Ένας από τους πρώτους επιβάτες που νόσησαν είχε ταξιδέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιοχές της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αποδειχθεί πού ακριβώς εκτέθηκε στον ιό.

Παρότι η συγκεκριμένη έξαρση θεωρείται πλέον λήξασα, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η συνεχής επιτήρηση και η διεθνής συνεργασία παραμένουν κρίσιμες για την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών περιστατικών.