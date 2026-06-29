Αργεντινή: Εντοπίστηκε νέα παραλλαγή του χανταϊού στη Γη του Πυρός - Τι εξηγούν οι επιστήμονες

Νέα δεδομένα στην έρευνα για το πολύνεκρο ξέσπασμα χανταϊού που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φέρνει το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, καθώς ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε μια άγνωστη έως σήμερα παραλλαγή του ιού σε τρωκτικά στη Γη του Πυρός.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ιολογίας Malbrán έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ιογενής παραλλαγή είναι διαφορετική από εκείνη που εντοπίστηκε στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα τρωκτικά να αποτέλεσαν την πηγή της μόλυνσης.

Αποκλείστηκε η σύνδεση με τα τρωκτικά της Γης του Πυρός

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι ο ιός που ανιχνεύθηκε στα ζώα δεν ταυτίζεται με το στέλεχος που προκάλεσε τις μολύνσεις στο πλοίο.

«Η έρευνα απέκλεισε την υπόθεση ότι τα τρωκτικά που αναλύθηκαν ήταν η πηγή της μόλυνσης που συνδέεται με το συγκεκριμένο συμβάν», επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των επιστημόνων να εντοπίσουν την προέλευση της εστίας, καθώς η Γη του Πυρός δεν είχε καταγράψει ποτέ επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν η δήλωση της νόσου έγινε υποχρεωτική στην Αργεντινή.

Το χρονικό του ξεσπάσματος στο MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, υπό ολλανδική σημαία, απέπλευσε την 1η Απριλίου από το λιμάνι της Ουσουάια με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο.

Λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε ο θάνατος ενός επιβάτη από χανταϊό, ενώ στη συνέχεια έχασαν τη ζωή τους και η σύζυγός του καθώς και ένας ακόμη επιβάτης. Συνολικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 15 άτομα μολύνθηκαν, γεγονός που οδήγησε αρκετές χώρες στην επιβολή καραντίνας στους επαναπατριζόμενους επιβάτες.

Μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν ότι τα ανθρώπινα κρούσματα συνδέονταν με το στέλεχος των Άνδεων, το μοναδικό μέχρι σήμερα γνωστό στέλεχος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και είναι ενδημικό στη νότια Χιλή και την Αργεντινή.

Η νέα παραλλαγή προκαλεί νέα ερωτήματα

Τον Μάιο, επιστημονική αποστολή του Ινστιτούτου Malbrán συνέλεξε 144 τρωκτικά από την περιοχή της Ουσουάια για εργαστηριακό έλεγχο.

Αν και δεν εντοπίστηκε ο αρουραίος ρυζιού με μακριά ουρά (Oligoryzomys longicaudatus), που αποτελεί τον βασικό φορέα του χανταϊού, πέντε δείγματα από τρωκτικά του γένους Abrothrix βρέθηκαν θετικά σε ειδικά αντισώματα κατά του ιού.

Οι γενετικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι πρόκειται για μια έως σήμερα άγνωστη παραλλαγή του χανταϊού, συγγενική με το στέλεχος των Άνδεων, η οποία όμως διαφέρει από εκείνη που ευθύνεται για το πρόσφατο ξέσπασμα.

Παραμένει άγνωστη η αρχική πηγή μόλυνσης

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν πού μολύνθηκε ο πρώτος ασθενής. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφορούσε έναν Ολλανδό τουρίστα, ο οποίος τους μήνες πριν από την επιβίβασή του στο κρουαζιερόπλοιο είχε ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης.

Η προέλευση του ιού εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο εντατικής επιστημονικής διερεύνησης, καθώς η ανακάλυψη της νέας παραλλαγής δημιουργεί νέα ερωτήματα για την κυκλοφορία και την εξέλιξη του χανταϊού στη Νότια Αμερική.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ