Πυροσβεστική: Σε «πορτοκαλί» συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κιλκίς - Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις έχει εντάξει στο επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Εκτός από τις δύο περιοχές, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται και για πολλές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ συνιστούν την αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 13/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Κιλκίς



📍 περιοχές #Θεσσαλονίκης



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/2gk5D9Biyw — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 12, 2026

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή εστία φωτιάς, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Αυξημένη επαγρύπνηση λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Η αυριανή πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Yυπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών πολύ υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας παραμένει η πρόληψη.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Σε ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας, ακόμη και μία μικρή πράξη αμέλειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην ύπαιθρο μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.