Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιοχές αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου
Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Πιο αναλυτικά η κατηγορία 4 του κινδύνου για πυρκαγιά αφορά στις εξής τρεις περιοχές της χώρας:
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ηρακλείου)
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική θα τεθεί σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και θα αυξηθούν σ' αυτές τις περιοχές οι περιπολίες εναέριας και επίγειας επιτήρησης από την ίδια, καθώς και από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Σε μερική επιφυλακή θα τεθούν επίσης και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών αυτών περιφερειών, ενώ πρόκειται να εφαρμοστεί και σχέδιο δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών «σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές».
Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση και στους πολίτες με οδηγίες:
- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
- Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
- Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
- Τέλος, παρακαλούνται όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.