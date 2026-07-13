Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιοχές αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Πιο αναλυτικά η κατηγορία 4 του κινδύνου για πυρκαγιά αφορά στις εξής τρεις περιοχές της χώρας:



Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ηρακλείου)

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική θα τεθεί σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και θα αυξηθούν σ' αυτές τις περιοχές οι περιπολίες εναέριας και επίγειας επιτήρησης από την ίδια, καθώς και από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Σε μερική επιφυλακή θα τεθούν επίσης και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών αυτών περιφερειών, ενώ πρόκειται να εφαρμοστεί και σχέδιο δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών «σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές».

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση και στους πολίτες με οδηγίες: