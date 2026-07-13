Χωρίς μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου: Ήχησε το 112 - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7) στην περιοχή Καλό Λιμάνι στη Λέσβο προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του stonisi.gr, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο ενώ οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν πως αυτή ξεκίνησε από κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται, επίσης, πως χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των επίγειων δυνάμεων και στις πρώτες εναέριες ρίψεις, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, χωρίς να επεκταθεί προς τον οικισμό ή να απειλήσει κατοικίες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας τις τελευταίες μικροεστίες και πραγματοποιώντας διαβροχή της καμένης έκτασης, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει και από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά τις 16:30 μήνυμα του 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.