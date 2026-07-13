Φυλάκιση στον 70χρονο που προκάλεσε πυρκαγιά στο Καλοχώρι - Ήθελε να διώξει σφήκες

Ποινή φυλάκισης 3 ετών, χωρίς αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σ' έναν 70χρονο ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά ενώ προσπαθούσε να διώξει σφήκες, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό εξ αμελείας ενώ δεν του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση της ποινής, ύστερα από ανάλογη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, αλλά δέχτηκε η έφεση του κατηγορούμενου να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Ως πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της μιας από τις δυο πατακείμενες επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιά από την επέκταση της φωτιάς. «Με κάλεσαν και έτρεξα όταν οι φλόγες πλησίασαν προς την επιχείρησή μου η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως έγινε και με όλο το εμπόρευμα που υπήρχε μέσα (είδη υδραυλικών, εργαλεία, ελαστικά ποτιστικών κ.α). Η οικονομική ζημιά ανέρχεται στις 400.000 ευρώ», ανέφερε ο μάρτυρας, επισημαίνοντας ότι: «Η φωτιά ξεκίνησε από το διπλανό χωράφι και εισήλθε στο οικόπεδο όπου στεγαζόταν η επιχείρησή μου».



Σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ υπολόγισε τη ζημιά που υπέστη η δική του επιχείρηση, ο δεύτερος μάρτυρας. «Ήμουν στο γραφείο και αντιλήφθηκα την οσμή .Είδα τη φωτιά στο διπλανό χωράφι . Είπα στο προσωπικό- περίπου 10 άτομα- να εκκενώσουν το το κτήριο. Καταστράφηκε ολοσχερώς και το εμπόρευμα που αποτελείτο από είδη υγιεινής, μαζί με τις εγκαταστάσεις, τα γραφεία, τους υπολογιστές κ.α».

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος είπε τα εξής: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους παθόντες. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου Ήθελα να καθαρίσω το κοτέτσι και σε κάποια σίτα είδα μια σφηκοφωλιά.

Έκανα προσπάθεια να διώξω τις σφήκες και άναψα ένα χαρτί. Μου έπεσε και άρπαξε φωτιά. Προσπάθησα να τη σβήσω αλλά δεν μπόρεσα να την ελέγξω, δυστυχώ». Η υπεράσπιση τόνισε ότι το χωράφι ήταν καθαρισμένο από τα ξερά χόρτα.