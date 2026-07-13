Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7), στην περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά, που έκαιγε σε σημείο με χαμηλή βλάστηση πλησίον της κοινότητας Καλαμωτού, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς περίπου στις 17:30.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.