Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: 10 κάλυκες εντόπισαν οι αστυνομικοί - Στόχος κατάστημα με χαλιά

Συνολικά 10 κάλυκες των 9mm συνέλεξαν οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Φυλής από τη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προηγήθηκε περιστατικό πυροβολισμών από άγνωστο άτομο με στόχο κατάστημα το οποίο που πουλάει χαλιά. Όλα συνέβησαν περί τις 19:20 το απόγευμα της Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και συνολικά 7οπες στους υαλοπίνακες, την πόρτα και το θωρακισμένο ρόλο της επιχείρησης.

Στο σημείο περίμενε τους αστυνομικούς μία 27χρονη Ρομά, η οποία ανέφερε ότι είναι η κόρη του ιδιοκτήτη ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό.