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Ριπές ανέμου άνω των 100 χλμ. την ώρα «σάρωσαν» την Πεντέλη

Αποκαλυπτικό γραφικό του Meteo.gr με τους θυελλώδεις ανέμους ανά την Ελλάδα.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Ξεπέρασαν τα 100 χλμ. την ώρα οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, με τις μεγαλύτερες ριπές να καταγράφονται στην κορυφή της Πεντέλης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου μέχρι τις 16:30 σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης με 114 km/h.

Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων έπνεαν την Κυριακή, πολύ ενισχυμένοι στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Αττική, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h.

Στο παρακάτω γραφικό, παρουσιάζονται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών στο σύνολο της χώρας και οι οκτώ υψηλότερες από αυτές.

Meteo.gr
Meteo.gr

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