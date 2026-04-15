Ρωσία: Προειδοποιήσεις για drones στην Ουκρανία - «Η Ευρώπη μπαίνει στον πόλεμο»

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προειδοποίησε ότι τα σχέδια ευρωπαϊκών χωρών για αύξηση της παραγωγής drones με στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε άμεση εμπλοκή της Ευρώπης στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) συνιστά κίνηση που κλιμακώνει την ένταση.

Λίστα με βιομηχανίες και επιχειρήσεις

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με βιομηχανίες και εταιρείες που, όπως υποστηρίζει, συμμετέχουν στην παραγωγή drones ή εξαρτημάτων τους.

On March 26, leaders of several European countries decided to increase production & supply of UAVs to Ukraine for use in strikes on Russian territory



❗️ These actions by European leaders risk drawing their countries into war with Russiahttps://t.co/gMg1Sv9Jal pic.twitter.com/zcMgtEiEFC — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 15, 2026

Η λίστα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, συνοδευόμενη από συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Όπως αναφέρεται, οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν –κατά τη ρωσική πλευρά– τα «πραγματικά αίτια» των απειλών για την ασφάλειά τους, αλλά και τις τοποθεσίες των σχετικών εγκαταστάσεων.

Παρέμβαση Μεντβέντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα X (Twitter).

Όπως ανέφερε, η λίστα που δημοσιοποιήθηκε μπορεί να θεωρηθεί κατάλογος πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών επιθέσεων.

Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε καλά, ευρωπαίοι εταίροι».

Κλιμάκωση της ρητορικής

Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Μεντβέντεφ, έχουν επανειλημμένα προχωρήσει σε δηλώσεις που εκλαμβάνονται ως προειδοποιήσεις προς ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξή τους στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι τοποθετήσεις αυτές κινούνται συνήθως στο επίπεδο έμμεσων απειλών και πολιτικών μηνυμάτων, χωρίς να συνοδεύονται από σαφείς ανακοινώσεις για άμεσες στρατιωτικές ενέργειες.