Σάλος στις ΗΠΑ: Προπονήτρια μπάσκετ κατηγορείται για παράνομη σχέση με μαθητή της

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της πρώην προπονήτριας μπάσκετ λυκείου στην Αλαμπάμα, Paige Adams, η οποία κατηγορείται για παράνομη σχέση με μαθητή, καθώς μέσω των δικηγόρων της κατέθεσε αίτημα για την απόρριψη και των 30 κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Η 35χρονη είχε συλληφθεί τον Απρίλιο, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή της από το Λύκειο Cold Springs, όπου είχε οδηγήσει την ομάδα μπάσκετ κοριτσιών μέχρι την κατάκτηση του πολιτειακού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Adams φέρεται να αντάλλαξε άσεμνο υλικό με έναν έφηβο τουλάχιστον 28 φορές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα, ενώ κατηγορείται πως του ζήτησε να της αποστείλει αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η υπερασπιστική γραμμή της πρώην προπονήτριας στηρίζεται στο γεγονός ότι το φερόμενο θύμα ήταν 18 ετών και δεν είχε καμία σχέση με το σχολείο όπου εργαζόταν η ίδια. Όπως αναφέρεται στο αίτημα που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η Adams «δεν βρισκόταν ποτέ σε θέση εκπαιδευτικής ή εποπτικής εξουσίας απέναντι στο συγκεκριμένο πρόσωπο».

Attorneys for former Cold Springs High School girls basketball coach Paige Adams recently filed a motion seeking to dismiss felony and misdemeanor charges accusing her of sexual misconduct with a student, according to court records. More 👇 https://t.co/vIiSVSYDxk pic.twitter.com/I6nyoDsX5S — AL.com (@aldotcom) May 28, 2026

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι εξελίξεις επηρέασαν και την προσωπική ζωή της 35χρονης, καθώς ο σύζυγός της φέρεται να κατέθεσε αίτηση διαζυγίου ζητώντας παράλληλα την επιμέλεια του παιδιού τους.