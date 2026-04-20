Μουντιάλ 2026: Οργή φιλάθλων για τα εισιτήρια - «Άλλα πληρώσαμε, αλλού καθόμαστε»

Αντιδράσεις προκαλεί η διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με φιλάθλους να κατηγορούν τη FIFA ότι τους παραπλάνησε σχετικά με τις θέσεις που αγόρασαν.

Παρότι πουλήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια εισιτήρια σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, πολλοί αγοραστές υποστηρίζουν ότι τελικά βρέθηκαν σε σαφώς χειρότερες θέσεις από αυτές που περίμεναν.

Διαφορετική υπόσχεση, διαφορετική θέση

Η FIFA είχε παρουσιάσει χάρτες σταδίων με χρωματική κωδικοποίηση, οι οποίοι έδειχναν ενδεικτικά σε ποια σημεία θα μπορούσαν να βρίσκονται οι θέσεις κάθε κατηγορίας.

Ωστόσο, όταν έγινε η τελική κατανομή, αρκετοί φίλαθλοι που πλήρωσαν για ακριβά εισιτήρια πρώτης κατηγορίας διαπίστωσαν ότι τοποθετήθηκαν σε γωνιακές θέσεις ή πίσω από τα τέρματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θέσεις που είχαν παρουσιαστεί αρχικά ως ανήκουσες στην πρώτη κατηγορία αντιστοιχούσαν τελικά σε χαμηλότερη.

Οι χάρτες που μπέρδεψαν τους φιλάθλους

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι αρχικοί χάρτες έδιναν την εντύπωση ότι οι πιο ακριβές κατηγορίες περιλάμβαναν και τις καλύτερες θέσεις κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Στην πράξη, όμως, πολλοί φίλαθλοι δεν έλαβαν τέτοιες θέσεις. Αντίθετα, εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των «premium» σημείων έχει δεσμευτεί για VIP πακέτα και εταιρικούς πελάτες.

Η FIFA απάντησε ότι οι χάρτες ήταν «ενδεικτικοί» και όχι δεσμευτικοί, τονίζοντας ότι στόχος τους ήταν να δώσουν μια γενική εικόνα και όχι την ακριβή διάταξη.

Ακριβές τιμές, χαμηλότερες προσδοκίες

Το πρόβλημα φαίνεται να εντείνεται λόγω της αγοράς της Βόρειας Αμερικής, όπου οι φίλαθλοι είναι συνηθισμένοι να επιλέγουν συγκεκριμένες θέσεις και όχι απλώς κατηγορία.

Για το Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η FIFA διατήρησε το σύστημα κατηγοριών, αλλά με υψηλές τιμές που σε πολλές περιπτώσεις αυξήθηκαν.

Έτσι, πολλοί πλήρωσαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες δολάρια χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τι θα λάβουν, αναφέρει σε άρθρο του το Athletic.

Καταγγελίες και σκέψεις για νομικές κινήσεις

Η δυσαρέσκεια έχει οδηγήσει ορισμένους φιλάθλους σε επίσημες καταγγελίες, ενώ κάποιοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ομαδικών αγωγών.

Παρόλα αυτά, οι όροι χρήσης των εισιτηρίων καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τη FIFA, καθώς αναφέρουν ότι οι θέσεις μπορεί να αλλάξουν ακόμη και μετά την αγορά, αρκεί να ανήκουν στην ίδια ή σε αντίστοιχη κατηγορία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η εικόνα διαφέρει ανάλογα με τη δημοτικότητα των αγώνων.

Σε λιγότερο εμπορικά παιχνίδια, φαίνεται πως οι κατανομές είναι πιο ευνοϊκές για τους φιλάθλους. Αντίθετα, σε αγώνες υψηλής ζήτησης όπως νοκ άουτ ή συμμετοχές μεγάλων ομάδων οι καλύτερες θέσεις σπανίως καταλήγουν σε απλούς κατόχους εισιτηρίων.

Not only expensive, World Cup seats are dynamic too! pic.twitter.com/vit4nNzpgo — Migo (@ReiteConMig0) April 9, 2026

Έλλειψη εμπιστοσύνης

Το ζήτημα έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων προς τη FIFA, με πολλούς να κάνουν λόγο για αδιαφάνεια.

Κοινό αίτημα είναι μεγαλύτερη σαφήνεια: να γνωρίζουν δηλαδή οι φίλαθλοι τι ακριβώς αγοράζουν και ποιες είναι οι πραγματικές πιθανότητες για συγκεκριμένες θέσεις.

Για αρκετούς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι θέσεις, αλλά η αίσθηση ότι οι κανόνες άλλαξαν στην πορεία.