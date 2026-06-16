Σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης στον Λευκό Οίκο – Πέντε συλλήψεις από το FBI

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές μετά την αποκάλυψη σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο τον Λευκό Οίκο και χιλιάδες πολίτες που θα βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον για μεγάλη δημόσια εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ομοσπονδιακές πηγές, το FBI προχώρησε σε πέντε συλλήψεις σε διαφορετικές πολιτείες, αποτρέποντας, όπως εκτιμάται, ένα συντονισμένο χτύπημα που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το σχέδιο προέβλεπε επίθεση σε διαδοχικά κύματα, με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου drone «καμικάζι», αλλά και ελεύθερων σκοπευτών που θα είχαν αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία γύρω από την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Στόχος φέρεται να ήταν η πρόκληση πανικού και χάους κατά τη διάρκεια μεγάλης εκδήλωσης που συγκέντρωνε χιλιάδες θεατές.

Στο Σινσινάτι η πρώτη σύλληψη

Η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Σινσινάτι, ενώ ακολούθησαν επιχειρήσεις σε άλλες πολιτείες έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση υπόπτων από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι ύποπτοι αντάλλασσαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους, διαδρομές διαφυγής και τρόπους συντονισμού της επίθεσης.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες απειλές που έχουν αντιμετωπίσει οι υπηρεσίες ασφαλείας τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν υπήρξε ποτέ άμεσος κίνδυνος για τον πρόεδρο ή τους παρευρισκόμενους, καθώς οι αρχές είχαν διεισδύσει εγκαίρως στο δίκτυο των υπόπτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι συνεργοί ή διεθνείς διασυνδέσεις πίσω από το σχέδιο, ενώ το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν αυξήσει τα μέτρα προστασίας γύρω από κυβερνητικά κτίρια και εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού.