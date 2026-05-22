Σε επίπεδα ρεκόρ γονόρροια και σύφιλη στην Ευρώπη - Ανησυχία για την «έκρηξη» κρουσμάτων

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), συμπεριλαμβανομένης της γονόρροιας και της σύφιλης, έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε, παρατηρείται πως και οι δύο ασθένειες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους εδώ και πάνω από 10 χρόνια το 2024. Ειδικότερα, η γονόρροια έφτασε τα 106.331 κρούσματα - αύξηση 303% από το 2015 - ενώ η σύφιλη υπερδιπλασιάστηκε την ίδια περίοδο σε 45.557.

Ο οργανισμός υγείας δήλωσε ότι «τα διευρυνόμενα κενά στις εξετάσεις και την πρόληψη» ευθύνονται εν μέρει για την αύξηση της μετάδοσης και ζήτησε επείγουσα δράση. «Αυτές οι λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα με την καρδιά ή το νευρικό σύστημα», δήλωσε ο Μπρούνο Τσιάνσιο, επικεφαλής της μονάδας Άμεσα Μεταδιδόμενων και Προλαμβανόμενων με Εμβόλιο Νοσημάτων του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι τα κρούσματα συγγενούς σύφιλης «όπου οι μολύνσεις μεταδίδονται απευθείας στα νεογνά, οδηγώντας σε δυνητικά δια βίου επιπλοκές» είχαν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2023 έως το 2024.

«Η προστασία της σεξουαλικής σας υγείας παραμένει απλή υπόθεση. Χρησιμοποιήστε προφυλακτικά με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και κάντε εξετάσεις εάν έχετε συμπτώματα» προειδοποίησε τους πολίτες ώστε να επιβραδυνθεί η μετάδοση των νόσων.

Ποια ευρωπαϊκή χώρα κρατάει τα σκήπτρα

Η Ισπανία είχε τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες το 2024, με 37.169 και 11.556 αντίστοιχα.

Το ECDC ανέφερε ότι οι άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες παρέμειναν η πιο δυσανάλογα επηρεαζόμενη ομάδα, παρουσιάζοντας τις πιο απότομες μακροπρόθεσμες αυξήσεις στη γονόρροια και τη σύφιλη. Από την άλλη, οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας παρουσίασαν μεγάλες αυξήσεις στα κρούσματα σύφιλης.

Ενώ τα χλαμύδια εξακολουθούσαν να είναι η πιο συχνά αναφερόμενη βακτηριακή λοίμωξη συνολικά, τα κρούσματα είχαν μειωθεί κατά 6% από το 2015 σε 213.443.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γονόρροιας και της σύφιλης;

Αν και συνήθως δεν εμφανίζονται συμπτώματα στη γονόρροια, μπορεί να νιώσετε πόνο ή να δείτε ασυνήθιστες εκκρίσεις και φλεγμονή των γεννητικών οργάνων.

Τα συμπτώματα της σύφιλης περιλαμβάνουν πληγές γύρω από τα γεννητικά όργανα και το στόμα, εξάνθημα στα χέρια, τριχόπτωση και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη. Συχνά είναι δύσκολο να τα παρατηρήσει κανείς στην αρχή και μπορεί να εμφανιστούν και να υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου.

Αμφότερες νόσοι μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση προφυλακτικών και να αντιμετωπιστούν με αντιβιοτικά. Και οι δύο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν διαγνωστούν έγκαιρα.