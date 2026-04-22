Πόλεμος και… προφυλακτικά: Η αθέατη κρίση που φέρνει αυξήσεις έως 30%

Δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου και των τροφίμων που έχει πάρει την ανιούσα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σημαντικό πλήγμα δέχεται ακόμη και η... σεξουαλική ζωή των πολιτών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η παγκόσμια αγορά των προφυλακτικών μπαίνει σε μια νέα, αχαρτογράφητη φάση. Η αιτία δεν είναι άλλη από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.



Ο πόλεμος στο Ιράν δεν επηρεάζει μόνο την ενέργεια και τις μεταφορές, αλλά αρχίζει να αγγίζει και βασικά προϊόντα καθημερινής χρήσης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 30%.



Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις τιμές των προφυλακτικών



Η μαλαισιανή Karex, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προφυλακτικών στον κόσμο, εκπέμπει σήμα κινδύνου, όπως σημειώνει ο Guardian. Με παραγωγή που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια τεμάχια ετησίως, τροφοδοτεί κολοσσούς όπως η Durex και η Trojan, αλλά και εθνικά συστήματα υγείας, μεταξύ των οποίων το NHS της Βρετανίας, καθώς και προγράμματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Karex, Goh Miah Kiat (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Goh Miah Kiat, ξεκαθαρίζει ότι οι αυξήσεις είναι πλέον μονόδρομος. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, καθώς ο πόλεμος έχει διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού πρώτων υλών από τη Μέση Ανατολή - από το συνθετικό καουτσούκ και το νιτρίλιο μέχρι τα υλικά συσκευασίας και τα λιπαντικά.



«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μετακυλήσουμε το κόστος στους πελάτες», σημειώνει χαρακτηριστικά.



Αυξημένη ζήτηση και άδειες αποθήκες



Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για προφυλακτικά καταγράφει άνοδο που αγγίζει το 30% μέσα στο 2026. Ο λόγος δεν είναι μόνο η αυξημένη ανάγκη, αλλά και τα προβλήματα στις μεταφορές: καθυστερήσεις στα δρομολόγια και αυξημένα ναύλα αφήνουν πολλούς πελάτες με περιορισμένα αποθέματα.



Είναι ενδεικτικό ότι αποστολές προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον έως και δύο μήνες για να φτάσουν στον προορισμό τους, σχεδόν διπλάσιο χρόνο σε σχέση με το παρελθόν. Το αποτέλεσμα; Μεγάλοι όγκοι προϊόντων βρίσκονται «κολλημένοι» εν πλω, την ώρα που η ζήτηση παραμένει υψηλή.



Ο αόρατος αντίκτυπος της κρίσης



Η περίπτωση της Karex έρχεται να προστεθεί σε μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα εταιρειών - από κατασκευαστές ιατρικών γαντιών μέχρι βιομηχανίες πλαστικών - που βλέπουν την κρίση να επηρεάζει άμεσα την παραγωγή τους.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα αποθέματα εξαντλούνται πιο γρήγορα και η αναπλήρωσή τους καθυστερεί σημαντικά. Η μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης για προγράμματα υγείας τα τελευταία χρόνια επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την εικόνα.



Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα



Η Karex δηλώνει ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα για τους επόμενους μήνες και σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της. Ωστόσο, αν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχιστούν, οι αυξήσεις τιμών ενδέχεται να ξεπεράσουν το 30%.



Σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται, ακόμη και ένα προϊόν όπως το προφυλακτικό αποδεικνύεται πόσο στενά συνδεδεμένο είναι με τις διεθνείς εξελίξεις - και πόσο γρήγορα μια γεωπολιτική κρίση μπορεί να φτάσει μέχρι το… ράφι.