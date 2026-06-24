Η αυτοϊκανοποίηση πριν τον ύπνο βελτιώνει την ποιότητά του, τα όνειρα και τη διάθεση, λέει μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει έναν παράγοντα που σπάνια έχει συζητηθεί σε σχέση με τον ύπνο και τα όνειρα: την αυτοϊκανοποίηση. Οι ερευνητές προσπάθησαν να δουν αν αυτή η συμπεριφορά επηρεάζει όχι μόνο το πώς κοιμάται κανείς, αλλά και τη διάθεση και το περιεχόμενο των ονείρων.

Πώς έγινε η μελέτη και ποιοι συμμετείχαν

Η μελέτη βασίστηκε σε 301 ενήλικες που απάντησαν σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις συνήθειές τους γύρω από την αυτοϊκανοποίηση, την ποιότητα του ύπνου τους, τη συναισθηματική τους κατάσταση και τα όνειρά τους. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στατιστικές αναλύσεις για να εντοπίσουν πιθανές σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία αυτοϊκανοποίησης, με αρκετούς να την ασκούν αρκετές φορές την εβδομάδα. Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται ποικίλλουν, από απλή σωματική επαφή έως χρήση πορνογραφικού υλικού. Αυτό δείχνει ότι η εμπειρία δεν είναι ίδια για όλους, αλλά έχει πολλές διαφορετικές μορφές.

Ο ύπνος και η συναισθηματική επίδραση

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας αφορά τον ύπνο. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα βράδια που αυτοϊκανοποιούνταν πριν τον ύπνο, κοιμούνταν καλύτερα σε σχέση με τις νύχτες χωρίς αυτή τη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, τους ήταν πιο εύκολο να αποκοιμηθούν, ένιωθαν ότι είχαν καλύτερη ποιότητα ύπνου και ελαφρώς μεγαλύτερης διάρκειας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη χαλαρωτική επίδραση που φαίνεται να έχει η αυτοϊκανοποίηση στο σώμα και το μυαλό. Πριν τον ύπνο, οι συμμετέχοντες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα έντασης και διέγερσης, που διευκολύνουν πιθανότατα τη μετάβαση σε κατάσταση ύπνου.

Τα όνειρα και η σύνδεση με τη σεξουαλική δραστηριότητα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση με τα όνειρα. Η μελέτη βρήκε μια μικρή αλλά υπαρκτή σύνδεση ανάμεσα στη συχνότητα της αυτοϊκανοποίησης και στο πόσο συχνά οι άνθρωποι βλέπουν ερωτικά ή σεξουαλικά όνειρα. Η σύνδεση αυτή ήταν πιο έντονη όταν η δραστηριότητα γινόταν λίγο πριν τον ύπνο.

Αυτό ερμηνεύεται μέσα από μια γνωστή θεωρία για τα όνειρα, σύμφωνα με την οποία οι εμπειρίες της ημέρας μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των ονείρων. Με απλά λόγια, ό,τι απασχολεί το μυαλό πριν τον ύπνο, μπορεί να «εμφανιστεί» με κάποιον τρόπο στα όνειρα.

Σε επίπεδο συναισθημάτων, τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι μετά την αυτοϊκανοποίηση ένιωθαν πιο θετικά συναισθήματα, λιγότερη ένταση πριν τον ύπνο και γενικά καλύτερη διάθεση. Αυτή η θετική επίδραση φάνηκε όχι μόνο αμέσως μετά, αλλά και πριν τον ύπνο και ακόμη και το πρωί μετά το ξύπνημα.

Ωστόσο, η διέγερση του οργανισμού δεν άλλαζε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αμέσως μετά την πράξη δεν παρατηρήθηκε μεγάλη αλλαγή στην ένταση, αλλά πριν τον ύπνο η διέγερση μειωνόταν αισθητά, κάτι που οι ερευνητές ερμηνεύουν ως πιθανή χαλαρωτική ή «καταπραϋντική» επίδραση. Αντίθετα, όταν τα όνειρα είχαν ερωτικό περιεχόμενο, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μικρή αύξηση στη διέγερση μετά το ξύπνημα.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Συνολικά, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η αυτοϊκανοποίηση φαίνεται να επηρεάζει τον ύπνο και τα όνειρα με πολλαπλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο μια σωματική εμπειρία, αλλά συνδέεται και με τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, τόσο πριν όσο και μετά τον ύπνο.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες που είχαν δείξει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο. Όμως εδώ δίνεται μια πιο ευρεία εικόνα, καθώς εξετάζεται η αυτοϊκανοποίηση ως πιο προσωπική και πολυδιάστατη εμπειρία, που δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική πράξη.

Παράλληλα, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η εμπειρία αυτή είναι διαφορετική για κάθε άτομο, καθώς εξαρτάται από τον τρόπο, τη συχνότητα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει.