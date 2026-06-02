Η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών κορυφώνεται στα 40, λέει μελέτη

Η σεξουαλική επιθυμία αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και επηρεάζει τόσο την προσωπική ευεξία όσο και τις σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα παραμένει σχετικά ασαφές ποιοι κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες την επηρεάζουν περισσότερο και σε ποιο βαθμό. Μια νέα, μελέτη, με περισσότερους από 67.000 συμμετέχοντες, έρχεται να ρίξει φως σε αυτά τα ερωτήματα, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι σήμερα για το πώς το φύλο, η ηλικία και οι συνθήκες ζωής συνδέονται με τη σεξουαλική επιθυμία.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της Εσθονίας και εξέτασε πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα, όπως το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλική ταυτότητα, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό παιδιών, την πρόσφατη γέννηση παιδιού, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και την ικανοποίηση από τη σχέση. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί όχι μόνο ποιοι παράγοντες συνδέονται με τη σεξουαλική επιθυμία, αλλά και πόσο ισχυρά την προβλέπουν όταν εξετάζονται όλοι μαζί.

Φύλο και ηλικία: οι δύο ισχυρότεροι παράγοντες

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το φύλο και η ηλικία είναι οι ισχυρότεροι παράγοντες. Οι άνδρες ανέφεραν σημαντικά υψηλότερη σεξουαλική επιθυμία σε σχέση με τις γυναίκες, μια διαφορά που εμφανίζεται σταθερά σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες. Η διαφορά αυτή δεν είναι μικρή: ακόμη και στην κορύφωση της γυναικείας σεξουαλικής επιθυμίας, γύρω στα 20 με 30 έτη, οι μέσες τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών στις περισσότερες ηλικίες.

Η ηλικία επίσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Η σεξουαλική επιθυμία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, αλλά η μείωση είναι πιο έντονη στις γυναίκες, ιδιαίτερα μετά τα 50. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι στους άνδρες η επιθυμία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στα 40, πριν αρχίσει να μειώνεται σταδιακά μετά τα 60. Αυτό υποδηλώνει ότι η σεξουαλική επιθυμία δεν καθορίζεται μόνο από βιολογικούς παράγοντες, αλλά και από τις συνθήκες ζωής και τις σχέσεις.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η σεξουαλική ταυτότητα παίζει ρόλο. Τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλα ή πανσεξουαλικά ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα επιθυμίας, ενώ τα άτομα που δηλώνουν ασεξουαλικά είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, οι παντρεμένοι ή όσοι ζουν με σύντροφο είχαν ελαφρώς υψηλότερη επιθυμία από τους single, αν και η διαφορά αυτή ήταν μικρή.

Σχέσεις, παιδιά και σεξουαλική ζωή

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τα παιδιά και την οικογένεια. Η πρόσφατη γέννηση παιδιού σχετίστηκε με ελαφρώς αυξημένη σεξουαλική επιθυμία, κυρίως στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες ο αριθμός παιδιών συνδέθηκε με μικρή μείωση. Αυτό πιθανότατα αντανακλά τις αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας και το στρες που επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες.

Το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο είχαν επίσης μικρότερες αλλά υπαρκτές επιδράσεις. Ορισμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως στελέχη ή στρατιωτικοί, εμφάνισαν υψηλότερη μέση επιθυμία, ενώ εργαζόμενοι σε πιο απαιτητικά ή χαμηλότερα αμειβόμενα επαγγέλματα είχαν χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτά τα αποτελέσματα πιθανότατα επηρεάζονται από την ηλικία και το φύλο των εργαζομένων.

Όσον αφορά τη σύνδεση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη σχέση και τη σεξουαλική επιθυμία, ήταν θετική, αλλά σχετικά αδύναμη. Αυτό σημαίνει ότι οι πιο ευχαριστημένοι από τη σχέση τους άνθρωποι τείνουν να έχουν λίγο υψηλότερη επιθυμία, αλλά δεν πρόκειται για ισχυρό ή καθοριστικό παράγοντα.

Τι δεν εξηγούν τα δημογραφικά στοιχεία

Συνολικά, τα δημογραφικά στοιχεία εξηγούν περίπου το 28% των διαφορών στη σεξουαλική επιθυμία μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά δείχνει επίσης ότι το υπόλοιπο εξαρτάται από ψυχολογικούς, συναισθηματικούς και προσωπικούς παράγοντες που δεν μετρήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης είναι ότι το φύλο επηρεάζει σχεδόν όλες τις άλλες σχέσεις. Για παράδειγμα, η επίδραση της ηλικίας στη σεξουαλική επιθυμία είναι διαφορετική για άνδρες και γυναίκες, όπως και η επίδραση των παιδιών ή της οικογενειακής κατάστασης. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ένας ενιαίος «κανόνας» για όλους, αλλά διαφορετικά μοτίβα ανά φύλο και συνθήκες ζωής.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η σεξουαλική επιθυμία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση βιολογικών, κοινωνικών και προσωπικών παραγόντων. Η συγκεκριμένη έρευνα ξεχωρίζει κυρίως για το μέγεθος και την αντιπροσωπευτικότητά της, προσφέροντας μια από τις πιο καθαρές εικόνες μέχρι σήμερα για το πώς διαμορφώνεται η σεξουαλική επιθυμία στον γενικό πληθυσμό.