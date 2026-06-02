Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες η Κάρπαθος λόγω λειψυδρίας
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας τίθεται η Κάρπαθος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.
Η απόφαση υπογράφηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και προβλέπει ότι η Κάρπαθος θα παραμείνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών μηνών.
Το μέτρο λαμβάνεται λόγω των αυξημένων προβλημάτων επάρκειας νερού που αντιμετωπίζει η περιοχή, με στόχο την άμεση κινητοποίηση διαδικασιών και έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.