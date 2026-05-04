Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άτομο κοντά στο μνημείο του Ουάσιγκτον

Ανησυχία προέκυψε στην καρδιά της αμερικανικής εξουσίας, όταν αναφορές για πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τη Μυστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Sun, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το ιστορικό συγκρότημα τέθηκε σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, «lockdown», με πράκτορες να οδηγούν εσπευσμένα τους δημοσιογράφους σε ασφαλείς χώρους, την ώρα που οι πληροφορίες για την προέλευση της απειλής παρέμεναν άγνωστες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες αμερικανικών μέσων, ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσιγκτον.



«Προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκεται στο σημείο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στο οποίο εμπλέκεται αστυνομικός στην 15η Οδό και την Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον. Ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές. Η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στο X.

Secret Service says officer involved in shooting near White House - as Trump holds business event inside https://t.co/6ckNq6uO0G pic.twitter.com/yZsoNhvilf — New York Post (@nypost) May 4, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην αμερικανική πρωτεύουσα, σε μια χρονική συγκυρία ήδη φορτισμένη, λίγες μόλις ημέρες μετά από ανάλογο συμβάν με πυροβολισμό κοντά στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που είχε πυροδοτήσει έντονη ανησυχία για τα επίπεδα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από τον Λευκό Οίκο, στην αντίπερα όχθη του National Mall. Ωστόσο, η εγγύτητα του περιστατικού ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμός.

Πυροβολισμοί στον δράστη - Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Λίγο αργότερα, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό που περιλάμβανε εμπλοκή αστυνομικών, επιβεβαιώνοντας ότι «ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου», με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει την περιοχή, καθώς ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο μεταφέρθηκαν προσωρινά στην αίθουσα ενημέρωσης, έως ότου οι πράκτορες διασφαλίσουν πλήρως την κατάσταση. Μετά την άρση του συναγερμού, επετράπη στα μέλη του Τύπου να επιστρέψουν στις θέσεις τους, με την ένταση να υποχωρεί αλλά τα ερωτήματα να παραμένουν.