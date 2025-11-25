Σε νοσοκομείο της Τουλόν νοσηλεύεται για δεύτερη φορά η Μπριζίτ Μπαρντό

Για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα η γνωστή «μούσα» του γαλλικού κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Τουλόν, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρουν το ICI Provence και το Var Matin, η 91χρονη ηθοποιός φέρεται να έχει ένα νέο επεισόδιο της «σοβαρής ασθένειας» από την οποία ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα πάντα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, η θρυλική BB βρίσκεται εδώ και 10 μέρες στο νοσοκομείο.

Brigitte Bardot est de nouveau hospitalisée à Toulon https://t.co/Q8BDIyzlG5 — CNEWS (@CNEWS) November 25, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση ωστόσο δεν έγινε γνωστή η αιτία της ασθένειάς της. Πάντως, λίγες ημέρες αφότου είχε λάβει το εξιτήριο, στα μέσα του Οκτωβρίου, η Γαλλίδα ηθοποιός είχε καταφερθεί εναντίον ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέδηδαν ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Σε ανάρτησή της μάλιστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο X είχε γράψει χαρακτηριστικά «Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτές τις “ψεύτικες ειδήσεις” για τον θάνατό μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να το βάλω κάτω. Μια κουβέντα προς τους σοφούς».

Την 1η Οκτωβρίου, η σταρ κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο Mon BBcédaire, ένα έργο γραμμένο από την ίδια και εκδομένο από τον οίκο Fayard. Στις σελίδες του, η ηθοποιός μιλά με ειλικρίνεια για τον σημερινό κόσμο και την κατάσταση της Γαλλίας.