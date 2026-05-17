«Σε παρακαλώ μείνε»: Η αποθέωση τον οπαδών της Σεβίλλης στον Βλαχοδήμο

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ενδέχεται να δώσει την Κυριακή απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης το τελευταίο του παιχνίδι στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» ως ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης, καθώς ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στη Νιούκαστλ.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ισπανικής ομάδας τη φετινή χρονιά, με τις εμφανίσεις του να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Σεβίλλης. Δεν είναι τυχαίο πως έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των φιλάθλων της ομάδας.

Μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου, αρκετοί οπαδοί της Σεβίλλης πλησίασαν τον Βλαχοδήμο και του ζήτησαν να παραμείνει στην ομάδα, φωνάζοντάς του χαρακτηριστικά: «Μείνε, σε παρακαλώ». Η αποθέωση προς το πρόσωπό του επιβεβαίωσε το ισχυρό δέσιμο που έχει δημιουργήσει με την εξέδρα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

🥺 El de mañana podría ser el último partido de Vlachodimos en el Sánchez-Pizjuán. Y el sevillismo lo tiene claro: "Qué porterazo eres. Quédate, por favor".https://t.co/PpbbolRYXf #SevillaFC pic.twitter.com/iyB9N4Iwp3 — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) May 16, 2026

Ο ίδιος, σε πρόσφατες δηλώσεις του στην «Diario AS», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στην Ανδαλουσία, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του αισθάνονται πολύ καλά στη Σεβίλλη.

«Είναι πιθανό να μείνω. Είμαι δανεικός εδώ και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι. Έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ, όμως νιώθω χαρούμενος στη Σεβίλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας γκολκίπερ.

Το μέλλον του Βλαχοδήμου αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο καλοκαίρι, με τη Σεβίλλη να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την παραμονή του, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε τη φετινή σεζόν.