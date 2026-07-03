Σε ποιους κλάδους επαγγελματιών επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο

Την υποχρεωτική τήρηση ψηφιακού πελατολογίου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως γάμοι, βαπτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις, δρομολογεί η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα ενώ σύμφωνα με το προγραμματισμό έως το τέλος του έτους το μέτρο θα εφαρμοστεί στους κλάδους υγείας, ομορφιάς, εκπαίδευσης και νομικών υπηρεσιών.

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης καθώς δίνει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να καταγράφει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη κίνηση των πελατών και να έχει πλήρη εικόνα για το τζίρο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και έτσι οι ελεγκτικές αρχές μπορούν τα συγκρίνουν με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται στο myDATA και να εντοπίζουν περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων.

Βεβαιώθηκαν 5.882 παραβάσεις

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με βάση στοιχεία του Ψηφιακού Πελατολογίου. Από αυτούς, σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 53,2%. Συνολικά βεβαιώθηκαν 5.882 παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως μη διαβίβαση εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων στο σύστημα myDATA, μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αναντιστοιχία μεταξύ των εισερχόμενων πελατών/οχημάτων που έχουν καταγραφεί ψηφιακά και των τελικών αποδείξεων που κόπηκαν. Οι έλεγχοι αφορούσαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, των μεταφορών, της στάθμευσης, της πλύσης και της βαφής οχημάτων, καθώς και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.



Πάντως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ προχωρά σε εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή του μέτρου. Από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%. Οι φοροελεγκτές διαπίστωσαν συνολικά 6.292 παραβάσεις, κυρίως σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων και επιχειρήσεις μεταφορών. Από αυτές, 2.552 αφορούσαν την επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 3.474 υποστηρικτικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες, 91 το λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών, 33 το χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών, 81 την ενοικίαση αυτοκινήτων και 61 τις χερσαίες μεταφορές επιβατών. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 500.000 ευρώ ενώ μπήκε λουκέτο για δύο ημέρες σε δώδεκα επιχειρήσεις.



Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η διασταύρωση των στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου με εκείνα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση εμφανίζει αυξημένη πελατειακή κίνηση, αλλά τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δείχνουν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων στη βάρδια, «ανάβει κόκκινο» για έλεγχο αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.