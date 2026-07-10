Νέο «ψηφιακό μάτι» της ΑΑΔΕ σε αποδείξεις και ταμειακές μηχανές

Στην αναβάθμιση του «οπλοστασίου» για την καταγραφή και παρακολούθηση των λιανικών συναλλαγών με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης τζίρου, προχωρά η ΑΑΔΕ θέτοντας σε λειτουργία έως το τέλος του έτους ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα e-send.



Με τη νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων καθώς κάθε συναλλαγή θα μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ και έτσι θα έχει άμεση και πλήρη εικόνα για την έκδοση των αποδείξεων καθώς και για την κίνηση των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) ενώ με το υφιστάμενο σύστημα e-send τα στοιχεία μεταδίδονται στη φορολογική διοίκηση ανά χρονικά διαστήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν έχει «απευθείας σύνδεση» με τις λιανικές πωλήσεις.



Η νέα υποδομή θα βασίζεται στη διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ μεταδίδοντας τη δραστηριότητά τους απευθείας στο myDATA και υποστηρίζοντας προηγμένες εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων. Έτσι το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει αυτόματα ασυνήθιστες μεταβολές στη συμπεριφορά μιας επιχείρησης όπως μια ξαφνική μείωση των εκδιδόμενων αποδείξεων ή μια αδικαιολόγητη πτώση του τζίρου. Σε μία τέτοια περίπτωση οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα εξετάζουν αν υπάρχει βάσιμος λόγος για τη μεταβολή ή αν πρόκειται για πιθανή απόκρυψη συναλλαγών.

Τέλος στα λάθη με POS και ταμειακές

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα «θωρακίσει» περαιτέρω τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS καθώς κάθε πληρωμή με κάρτα θα καταγράφεται υποχρεωτικά στην ταμειακή μηχανή και τα δεδομένα θα αποστέλλονται άμεσα στη φορολογική διοίκηση περιορίζονται δραστικά τα λάθη και οι παραλείψεις που σήμερα συχνά οδηγούν σε τσουχτερά πρόστιμα.



Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά.



Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για τη μη διαβίβαση ή την εκπρόθεσμη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά με το ύψος τους να εξαρτάται από το αν οι αποδείξεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ και από το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία).



Ειδικότερα για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ το πρόστιμο είναι ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναγράφεται σε κάθε μη διαβιβασθέν στοιχείο και τα ελάχιστα όρια ανά φορολογικό έλεγχο διαμορφώνονται στα 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ για διπλογραφικά. Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά ενώ εάν διαπιστωθεί η ίδια παράβαση εντός 5 ετών από την έκδοση της αρχικής πράξης το πρόστιμο διπλασιάζεται.