Η εφορία ψάχνει «μαύρο χρήμα» σε πωλήσεις από τους influencers

Στοχευμένους ελέγχους μέσω ειδικού τμήματος για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από ιnfluencers που μέσω των social media, όπως Facebook, Instagram και Tik Tok, που πωλούν προϊόντα διενεργεί η ΑΑΔΕ καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.



Στο πλαίσιο αυτό φωτογραφίες, βίντεο, hashtags, αναφορές σε επιχειρήσεις, προωθητικοί κωδικοί ή επαναλαμβανόμενες συνεργασίες συνεκτιμώνται με τραπεζικά δεδομένα, συμβάσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών.



Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς οι Influencers φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις πράγμα που σημαίνει ότι υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν παραστατικά ,τιμολόγια ή αποδείξεις για κάθε έσοδο από χορηγίες, διαφημίσεις, δώρα εταιρειών και να τα διαβιβάζουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα myDATA.



Χαρακτηριστική είναι απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) μετά από προσφυγή φορολογούμενου σύμφωνα με την οποία οι αναρτήσεις σε επαγγελματικό λογαριασμό Instagram με hashtag και tag διαφημιζόμενων εταιρειών, οι συνεργασίες με ανταλλαγή προϊόντων (barter) καθώς και τα giveaways αποτελούν επιχειρηματικές συναλλαγές υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

H επαγγελματία influencer και η προσφυγή

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε επαγγελματία influencer, για την οποία η φορολογική αρχή πραγματοποίησε αναλυτικό έλεγχο του περιεχομένου που είχε αναρτηθεί στον επαγγελματικό λογαριασμό της στο Instagram. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκαν δημοσιεύσεις στις οποίες γινόταν προβολή προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρήσεων, καθώς και συνεργασίες που δεν είχαν συνοδευθεί από την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών.

Kατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το 2019 πραγματοποίησε 322 αναρτήσεις, από τις οποίες αρκετές είχαν ήδη τιμολογηθεί. Ωστόσο, 54 αναρτήσεις δεν συνοδεύονταν από φορολογικά παραστατικά, παρότι αφορούσαν προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω hashtags και tags εταιρειών. Οι αναρτήσεις περιλάμβαναν συνεργασίες barter, giveaways και προβολή ειδών ένδυσης, υποδημάτων, κοσμημάτων, καλλυντικών, προϊόντων τεχνολογίας, τροφίμων, καθώς και υπηρεσιών όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια και κέντρα αισθητικής.



Η προσφεύγουσα υποστήριξε πως αρκετές από τις δημοσιεύσεις της αποτελούσαν προσωπικές αναρτήσεις και όχι διαφημιστικές συνεργασίες.

Η ΔΕΔ, όμως, αξιολόγησε το πραγματικό περιεχόμενο των αναρτήσεων διαπιστώνοντας ότι περιλάμβαναν προβολή συγκεκριμένων προϊόντων και επιχειρήσεων και συνδέονταν με την επιχειρηματική δραστηριότητα της προσφεύγουσας και απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας ότι οι δημοσιεύσεις αυτές αποτελούσαν οργανωμένη διαφημιστική δραστηριότητα με σκοπό το οικονομικό όφελος και όχι προσωπικές αναρτήσεις. Έκρινε ακόμη ότι και οι συνεργασίες χωρίς χρηματική αμοιβή αποτελούν επιχειρηματικές συναλλαγές και πρέπει να τιμολογούνται ενώ διατήρησε όλους τους καταλογισμούς όπως πρόστιμο 9.780 ευρώ για μη έκδοση 54 φορολογικών στοιχείων, φόρο εισοδήματος και πρόστιμο συνολικού ύψους 42.125,28 ευρώ, καθώς και επιπλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ.