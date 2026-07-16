ΑΑΔΕ: Σε ελεγκτικό κλοιό εισοδήματα από το εξωτερικό - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Σε διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό φορολογούμενων που απέκρυψαν από την εφορία μισθούς, συντάξεις επιχειρηματικά κέρδη, τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα και άλλες αμοιβές από το εξωτερικό, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ με βάση τις πληροφορίες από τις φορολογικές αρχές 93 χωρών.



Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, ο πρώτος κύκλος που θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026 αφορά στη διασταύρωση τουλάχιστον του 10% των στοιχείων από αλλοδαπές φορολογικές αρχές για τόκους φυσικών προσώπων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2020 που παραγράφονται τον Δεκέμβριο του 2026. Στους ελέγχους - πέραν των τραπεζικών λογαριασμών - περιλαμβάνονται ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχοι ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικοί λογαριασμοί, ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.



Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2026 και αφορά στην διασταύρωση τουλάχιστον το 50% των πληροφοριών που έχουν διαβιβαστεί από τις φορολογικές αρχές του εξωτερικού με τις δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου, τη χώρα φορολογικής κατοικίας, τον ΑΦΜ, τους αριθμούς IBAN, τα υπόλοιπα ή την αξία των λογαριασμών, καθώς και τα ακαθάριστα ποσά από μισθούς, συντάξεις, τόκους, μερίσματα και άλλες πηγές εισοδήματος.



Οι φορολογούμενοι που θα εντοπισθούν με αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του εξωτερικού και των ελληνικών φορολογικών δηλώσεων θα λάβουν ειδοποιήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και σε περίπτωση που δεν καλύψουν τη διαφορά θα τους καταλογισθούν πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Τα πρόσωπα που μπαίνουν στο επίκεντρο των ελέγχων

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο του εισοδήματός τους, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία αυτό αποκτήθηκε, καθώς φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.



Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς τα ποσά ανά φορολογούμενο εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ελληνικών τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό ύψους 207,75 εκατ. ευρώ, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται σε περίπου 9.764 ευρώ ανά φορολογούμενο.



Παράλληλα θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό με τη φορολογική διοίκηση να "τεστάρει" εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις όπως ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και το κέντρο των προσωπικών και οικονομικών τους συμφερόντων.



Πάντως με βάση τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας σε περίπτωση που έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό για εισόδημα που αποκτήθηκε εκεί ο φόρος αυτός μπορεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να συμψηφιστεί με τον φόρο που αναλογεί στην Ελλάδα,