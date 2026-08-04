Σε βαρύ πένθος η Υρώ Μανέ - Πέθανε η μητέρα της ηθοποιού

Σε βαρύ πένθος είναι η ηθοποιός Υρώ Μανέ, καθώς σήμερα έχασε τη μητέρα της.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Σπύρο Μπιμπίλα, με τον οποίο παίζουν μαζί στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Μάλιστα παρά τη δύσκολη προσωπική στιγμή της ηθοποιού, η ίδια και ο θίασος του θεάτρου αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την παράσταση στη Χίο, καθότι η μοναδική προγραμματισμένη, και να την αφιερώσουν στη μνήμη της μητέρας της Υρώς Μανέ, η οποία ήταν επίσης Χιώτισσα.

Ανάρτηση της κόρης της Υρώς Μανέ για τον θάνατο της γιαγιάς της. Πηγή: Social Media

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Σημερα παίζουμε την παράσταση μας μαζί με ενα ανθρώπινο βαρύ πένθος! Όντας ο θιασος μας στην Χιο , έφυγε από την ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρως Μανέ και σήμερα θα παίξουμε αφιερωνοντας την παράσταση μας Ρωμαιος και Ιουλιετα στην μνημη της Χιωτισας κυρα Γεωργίας... Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό για την μοναδική προγραμματισμένη παράσταση μας στην Χιο.. Κουράγιο Υρω...Είμαστε όλοι πλάι σου...Καλό ταξίδι για την αγαπημένη σου μητέρα που θα μας βλέπει απο τον ουρανό και θα χαμογελά...»