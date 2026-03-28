Σε Βεγγάζη και Τρίπολη ο Γιώργος Γεραπετρίτης - Η ατζέντα και οι ελληνικές επιδιώξεις

Με ιδιαίτερη προσοχή σχεδιάστηκε η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ελλάδας για διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων τόσο με την ανατολική όσο και με τη δυτική πλευρά της χώρας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι η Βεγγάζη, όπου ο υπουργόςΕξωτερικών θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Παράλληλα, θα παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, το οποίο παραχωρήθηκε από την ελληνική κοινότητα, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή.

Διπλωματικές πηγές μιλώντας στον FLASH σημειώνουν πως από το καλοκαίρι έχει δημιουργηθεί μια καλή δυναμική στις σχέσεις της Αθήνας με την ανατολική Λιβύη, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί με στόχο την εμβάθυνσή της. Στην ατζέντα της συνάντησης με τον στρατάρχη Χαφτάρ βρίσκεται το μεταναστευτικό και η συνέχιση της εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με τη συζήτηση των δύο ανδρών να διεξάγεται με φόντο την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη.

Επιπλέον, με ενεργειακούς κολοσσούς να αναγνωρίζουν έμπρακτα τις ελληνικές θέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα θέσει εκ νέου το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, επαναλαμβάνοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Παρά το γεγονός ότι Αθήνα και Βεγγάζη δεν έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει στη δημιουργία τεχνικών επιτροπών - όπως αντίστοιχα έχει συμβεί με την Τρίπολη» - ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, κατά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με το γιό του Στρατάρχη Χαφτάρ τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Αθήνα, οι δύο πλευρές είχαν εκφράσει τη βούλησή τους για το επόμενο βήμα.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως η Βεγγάζη, κατά τις προηγούμενες συναντήσεις, είχε δείξει δείγματα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Αυτό το οποίο εκτιμάται είναι πως στην παρούσα φάση το βλέμμα της Βεγγάζης είναι στραμμένο περισσότερο στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από τη συνεργασία με την Αθήνα, παρά στην αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου, «ζυγίζοντας» τις αρνητικές επιπτώσεις στις οποίες μπορεί να οδηγήσει αυτή η κίνηση. Αυτό φέρεται να επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επιχειρηματική αποστολή υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, όπου υπογράφηκαν 21 μνημόνια συνεργασίας (MoU) σε τομείς όπως οι κατασκευές, η ενέργεια και οι υποδομές, ενισχύοντας τη διμερή οικονομική συνεργασία.

Επίσκεψη στην Τρίπολη

Στο ίδιο πνεύμα ισορροπίας, την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα μεταβεί στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της μεταβατικής κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Αθήνας να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλα τα κέντρα εξουσίας της Λιβύης.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο Αθήνα και Τρίπολη έχουν κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με την πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Η ελληνική διπλωματία τονίζει ότι πρόκειται για διερευνητικές συνομιλίες, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα «δεν συζητά τετελεσμένα που είναι αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να τονίσει εκ νέου τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών χωρίς την παρέμβαση τρίτων χωρών.